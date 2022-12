Kurt Ostyn brengt inspirerende lezing ‘De Toekomst Jeukt’

Kurt Ostyn, marketing strateeg bij Mex United, brengt in 2023 een nieuwe lezing.

Op basis van zijn jarenlange ervaring met ondernemerschap en dankzij de vele gesprekken, die hij en Cis Scherpereel in 2021 voerden met ondernemers en wetenschappers voor de podcast ‘De Toekomst Jeukt’, werkte Kurt aan een nieuwe lezing die dezelfde naam zal draggen als de podcast. “De Toekomst Jeukt is voor iedereen die ondernemend in het leven staat. Het is tegelijk een inspirerende oproep om de schouders niet te laten hangen en met vertrouwen te kijken naar de nieuwe kansen die zich aandienen. Er zit muziek in de toekomst en dat maak ik op een originele en creatieve manier duidelijk.”

Van achter zijn piano, als symbool voor speelruimte en gebrek aan houvast, kijkt Kurt vooruit naar het jaar 2039, het jaar dat Suzanne – zijn eerste kleindochter – 18 jaar wordt. Wat startte als een brief, werd een boek voor zijn kleindochter. Er bestaan slechts twee gedrukte exemplaren. Daaruit ontstond vervolgens de inhoud van zijn voorstelling.

Uitdagingen

“Ik vertel over de uitdagingen waar onze generatie voor staat en die bepalend zullen zijn voor haar toekomst. Dat gaat dan bijvoorbeeld uiteraard over het klimaat, maar ook over artificiële intelligentie en blockchaintechnologie en de ethische bezwaren of angst die daarbij komen kijken. Ik probeer de positieve zaken te belichten en welke verandering het kan teweegbrengen. Het thema levenslang leren en opbouwen van kennis komen vaak naar voor. De belangrijkste conclusie is om niet zomaar te wachten tot iemand opdaagt met een plan, we moeten zelf leren springen en zwemmen.”

Kurt moedigt aan om de slachtofferrol achterwege te laten en niet langer stil te staan bij wat er kan fout lopen, maar eerder om ondernemend te zijn en problemen aan te pakken. “We hebben nood aan ondernemende mensen, in alle sectoren, op alle leeftijden. Zij maken het verschil. Het is mijn antwoord op quiet quitting waarbij mensen enkel doen wat van hen verwacht wordt en niet meer. Die attitude werkt vernieuwing en innovatie tegen”, besluit Kurt.

Wie geïnteresseerd is in Kurt als spreker en zijn lezing kan hem boeken via www.mexunited.be.