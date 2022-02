Kunsthandelaar Paul De Grande sluit zijn showroom in Vismijnstraat in Zeebrugge

De bekende Jabbeekse antiquair Paul De Grande, beroemd in Vlaanderen sinds zijn deelname aan het populaire tv-programma ‘Stukken van Mensen’ op Play4, sluit zijn showroom Doks (Docks Antiques Decoration) in de Vismijnstraat in Zeebrugge.

De laatste maand dat onze showroom open is! Profiteer van de kortingen en koop een perfect valentijntjescadeau!

Met deze boodschap op Facebook kondigt de Jabbeekse kunsthandelaar Paul De Grande aan dat hij zijn showroom Doks in de Vismijnstraat in Zeebrugge sluit.

gsm kwijt

Over de precieze reden voor de sluiting wil De Grande voorlopig niks vertellen. “Ik wil dit gerust volgende week in het lang en het breed uitleggen, maar u moet mij daarvoor de nodige tijd geven. Nu kan ik dit niet zomaar duiden in enkele minuten.” Met die korte boodschap donderdagochtend, net voor het drukken van onze krant, moesten we het stellen.

Als excuus gaf de antiquair nog mee dat hij zijn gsm woensdag op het dak van zijn auto liet liggen, waardoor het toestel bij het wegrijden in duizend stukjes viel en hij daardoor meer dan 24 uren lang niet te bereiken was.

Geen onverdeeld succes

Feit is dat Docks Antiques Decoration de voorbije vier jaar geen onverdeeld succes was. De 1.600 m² grote showroom vol oude meubels, bronzen sculpturen en haute époque decoratiemateriaal lag in het Vismijnkwartier, vlakbij rooftop restaurant Njord en de cruiseterminal.

Wellicht had Paul De Grande gehoopt op de renovatie van deze volkse wijk, een project dat al jarenlang op zich laat wachten. Bovendien was het cruisetoerisme door de pandemie twee jaar lang onbestaande, zodat ook de markt van rijke Amerikaanse, Britse en Duitse toeristen die in Zeebrugge kort aanmeren wegviel.

Overlijden

De kunstgalerie kende ook een persoonlijk drama, want medewerker Anthony Vanooteghem, die voor Paul De Grande de showroom runde, overleed in december 2021 na een ziekte. Nog een hele maand lang kunnen antiekliefhebbers er elke dag terecht van 11 tot 17 uur.