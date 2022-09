Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck trekt brouwcapaciteit op met 25.000 hectoliter per jaar: “Dit jaar al 15 procent meer groei dan in 2021”

De Izegemse Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck plaatst momenteel drie extra biertanks en verhoogt de jaarlijkse brouwcapaciteit met 25.000 hectoliter. Goed voor een stijging 12,5 procent tot een maximum van 200.000 hectoliter. Met de investering is een bedrag van 1 miljoen euro gemoeid. “Ook in moeilijke industriële omstandigheden mag de groei van ons bedrijf niet gestuit worden”, stelt ceo Xavier Vanhonsebrouck.

Productiemanager Hans Mehuys: “Dit jaar stevenen we af op een groei van 15 procent ten opzichte van 2021. We verwelkomden nieuwe exportmarkten en de vraag naar onze speciaalbieren steeg ook op bestaande markten. De groei is eveneens te danken aan het succes van onze blikken speciaalbier in de retail en op evenementen.”

Half oktober operationeel

In 2016 verhuisde de brouwerij naar een gloednieuwe site in Izegem, goed voor een investering van 45 miljoen euro. “In onze oude brouwerij in Ingelmunster was uitbreiden geen optie meer. Amper zes jaar later, waarvan twee coronajaren, volstaat onze huidige capaciteit niet meer om aan de stijgende vraag te voldoen.”

De extra tanks zijn goed voor 25.000 hectoliter extra capaciteit. “Na de plaatsing volgt de integratie in ons machinepark. Vanaf half oktober zullen de tanks operationeel zijn voor gisting en lagering van onze speciaalbieren. Het plan is om daarna nog eens drie extra tanks te plaatsen. Opnieuw goed voor 25.000 hectoliter extra capaciteit.”

“Europa kampt met grote uitdagingen, maar we moeten blijven investeren. We willen toch niet het industriële Bokrijk van de wereld worden?” – ceo Xavier Vanhonsebrouck

Op zoek naar extra krachten

Sinds 2016 investeerde de brouwerij nog eens tien miljoen in een eigen blikkenlijn, een geautomatiseerde vatenlijn en een state of the art inspectiemachine. Recenter investeerde de brouwerij 945.000 euro aan nieuwe twintig liter-vaten. “Daarnaast investeren we ook sterk in onze biermerken”, klinkt het. “Denk maar aan het aanhoudende succes van Kasteel, met Kasteel Rouge als pionier van het biersegment Rouge.”

Deze investeringen leveren ook extra vacatures op. “We zoeken versterking binnen productie, maar ook onze andere afdelingen kunnen extra handen gebruiken”, geeft Hans nog mee.

Ceo Xavier Vanhonsebrouck sluit af: “Zelfs in tijden van moeilijke industriële omstandigheden waarin elke euro drie keer moet worden omgedraaid voor we die kunnen investeren, mag de groei van ons bedrijf niet worden gestuit.”

“Europa kampt met grote problemen en uitdagingen. De aanpak moet anders of de geschiedenis van de ondergang van het West Romeinse Rijk – lees: Europa – zal zich herhalen. We willen toch niet het industriële Bokrijk van de wereld worden?”

Info en vacatures vind je op www.vanhonsebrouck.be.