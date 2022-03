Joke Cappoen uit Rumbeke transformeert Vita-Tea in Pluk

Lisa Vancraeyenest laat haar theewinkel Vita-Tea over aan Joke Cappoen. Vita-Tea wordt vanaf nu Pluk. Beide Roeselaarse theesommeliers zijn klaar voor een nieuwe uitdaging. “Het assortiment zal uitgebreider zijn, maar de kwaliteit blijft”, klinkt het.

“Na acht jaar professioneel met thee bezig te zijn, had ik zin in een nieuwe uitdaging”, vertelt Lisa Vancraeyenest. “Joke en ik kenden elkaar al via de opleiding tot theesommelier en daarom contacteerde ik haar met de vraag of zij het eventueel zag zitten om Vita-Tea over te nemen. De zaak heb ik van nul opgebouwd. Nu is het een bloeiende onderneming en ik ben blij dat ik die in goede handen kan overlaten aan een andere bekwame Roeselaarse theesommelier.”

Joke Cappoen raakte enkele jaren geleden tijdens haar opleiding tot theesommelier alsmaar meer gefascineerd door de theewereld. Na dit boeiende jaar nam ze deel aan de vervolgopleiding ‘Tea and Foodpairing’ bij de Thee Academie Vlaanderen in Brugge onder begeleiding van Robin Boels.

Nadat ze met glans voor de cursussen geslaagd was, besloot ze haar eigen onderneming te starten: Té. Daarvoor reisde ze speciaal naar China, om enkele theeboeren die tot op de dag van vandaag aan haar leveren persoonlijk te leren kennen én om zelf thee te plukken. Niet veel later selecteerde Joke diverse theesoorten en infusies, die ze op haar website en op verschillende plaatsen in en rond Roeselare verkoopt.

Nu heeft Joke haar bedrijfsnaam gewijzigd naar Pluk en ook Vita-Tea zal binnenkort die naam dragen.

“Voor de rest zal er weinig veranderen”, zegt Joke. “Het huidige assortiment van Vita-Tea blijft en het mijne komt er gewoon bij. Zowel de theesoorten van Lisa als die van mij werden allemaal geselecteerd en voorgeproefd. We kiezen allebei altijd de beste thee wat prijs-kwaliteit betreft. Het systeem van de klantenkaart blijft ook geldig. Ook de openingsuren blijven dezelfde, behalve dan dat de winkel op woensdag gesloten zal zijn en de donderdag open.”

Weekje gesloten

Vanaf 31 maart is Vita-Tea een weekje gesloten. Ondertussen kunnen klanten wel nog via de webshop bestellen. Op 8 en 9 april vindt het officiële openingsweekend plaats. Alle klanten krijgen tijdens dat weekend een geschenkje bij hun aankoop.