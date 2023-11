Jean-Louis Van Marcke is succesvol met Bobex in Brussel: “Ik heb mijn eigen weg gezocht én gevonden”

Wie in Kortrijk de naam Van Marcke laat vallen, denkt automatisch aan de sanitair- en verwarmingsspecialist die nu zijn 75-jarig jubileum viert. Stichter Raymond Van Marcke heeft evenwel ook in Brussel een nazaat rondlopen die zeer succesvol is. Zijn naam? Jean-Louis en hij zorgt jaarlijks voor een groei van liefst dertig procent bij zijn bedrijf Bobex.

Jean-Louis (54) is de zoon van Jean Van Marcke (86), een icoon in de geschiedenis van het West-Vlaamse ondernemerswereldje. Jean-Louis, opgegroeid in Kortrijk, heeft uiteindelijk nooit gewerkt bij de Groep Van Marcke waar zijn vader lange tijd de leiding had. Een conflict bij de familiale aandeelhouders deed Jean beslissen om er eind jaren negentig te vertrekken. Pech voor de jonge Jean-Louis die evenwel niet bij de pakken bleef zitten en in Brussel, ver weg van de heimat, met een eigen bedrijf Bobex van start ging.

Laat ons dit gesprek beginnen bij de Kortrijkse Groep Van Marcke waar je door omstandigheden geen kansen gekregen hebt. Steekt dat?

“Ik denk daar wel nog eens aan. Zonder dat familiaal conflict lang geleden zou ik er allicht ook ooit ceo zijn geworden. Ik had net mijn studies toegepaste economische wetenschappen achter de rug en was klaar om in het spoor van mijn vader te treden toen het tot een breuk kwam bij de familiale aandeelhouders. Aangenaam was dat niet, maar ik ben ook niet de persoon om daar lang bij stil te staan. Ik heb mijn eigen weg gezocht in China vooraleer ik met Bobex begonnen ben. Ik ben nog altijd trots op het parcours dat ik toen als beginnend ondernemer afgelegd heb.”

Wat was er zo speciaal aan het Chinese avontuur?

“Het heeft me vooral doen inzien dat ik mijn eigen pad kon uitstippelen zonder de hulp van wie dan ook. Ik heb me daar een bekende uitspraak van Churchill eigen gemaakt: Never give in, never, never, never. Wat vrij te vertalen is als Geef nooit op. Eigenlijk begon mijn carrière als ondernemer met een vraag van de ceo van rekkenfabriek Stow in Wevelgem. Of ik een fabriek wilde opstarten in China. Ik heb toen bijna zonder nadenken ja gezegd. Een voor de hand liggende uitdaging was het zeker niet. Ik zat in Shanghai en dat was toen nog niet de moderne stad van nu. Ik bouwde er uiteindelijk een bedrijf uit waar een honderdtal mensen in dienst waren, bijna allemaal Chinezen. Toen mijn vrouw terug naar België wilde als advocate heb ik het bedrijf van de hand gedaan.”

Bobex, dat je daarna hebt opgericht, wordt omschreven als een datingsite voor diensten en goederen. Wil je dat even verduidelijken?

“Mensen kunnen via de site van ons bedrijf een vraag stellen over de vakman of leverancier waar ze naar op zoek zijn en wij zorgen er voor dat ze die vinden. Iedereen kan bij ons terecht maar in de praktijk blijkt dat vooral particulieren en ondernemers uit de bouwwereld een beroep doen op ons. Maandelijks gebruiken gemiddeld 35.000 mensen onze site voor een vraag. Of het nu over zonnepanelen of isolatie gaat, over waterverzachters of zelfs badkamers (lacht), wij voorzien altijd in een oplossing. Strikte kwaliteitscontroles zijn daarbij een extra garantie.”

Je bent bijna een kwarteeuw bezig maar zeker de laatste vier jaar kunnen jullie spectaculaire groeicijfers voorleggen. Verklaar?

“Tja we moeten er niet flauw over doen maar de coronajaren met de bijhorende lockdowns hebben ons bedrijf een boost gegeven. De mensen hebben in die periode het internet blijkbaar ten volle ontdekt, en dat was goed voor ons. We noteren sinds 2020 groeicijfers van dertig procent per jaar en dat blijft maar duren. Voordien moesten we vrede nemen met stijgingen van tien tot vijftien procent. Het lijkt er op dat we nu echt wel vertrokken zijn.”

Jullie zijn nu actief in ons land en in Nederland. Blijft dat zo?

“Neen, we willen ook elders in Europa een rol van betekenis gaan spelen. Zo zijn we nu ook aan het onderzoeken hoe we de Franse markt, waar we ook al actief zijn, verder kunnen aanpakken en ook Scandinavië staat nog op ons verlanglijstje. Ik ben dan wel 54 jaar maar ik voel me jong en zit nog vol ambitie.” (lacht)

Je woont al 25 jaar in de streek rond Brussel. Kom je nog vaak terug naar Kortrijk?

“Te weinig moet ik bekennen, maar ik blijf het een mooie stad vinden. De Broeltorens behouden een speciale plaats in mijn hart omdat ik er ben opgegroeid en de kantoren van de firma Van Marcke er vroeger gevestigd waren. Nu zijn er een grote parking en flatgebouwen in de plaats gekomen. Ook de kleuterschool bij de ‘Paulientjes’, waar ik mijn broek versleten heb, is er niet meer. Dat is nu een park geworden. Dat neemt niet weg dat die plek vol herinneringen zit voor mij en ik blijf die koesteren.”

Info: www.bobex.be