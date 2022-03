Jarige chocolaterie Vereecke stunt met één jaar gratis chocolade

Chocolaterie Vereecke bestaat zondag 30 jaar als winkel en sinds vorig jaar 125 jaar als familiebedrijf. De familie uit Menen is al geruime tijd een gevestigde waarde in de chocoladewereld. Die verjaardag wordt gevierd met een stunt: één jaar gratis chocolade.

Het familiebedrijf uit Menen is al sinds 1896 actief als meesterchocolatiers en meester-banketbakkers. Vandaag specialiseert het bedrijf zich in chocoladeproducten zoals truffels, tabletten, repen en chocolade pronkstukken, maar ook doopsuiker en suikervrije pralines.

Die worden op artisanale wijze geproduceerd in het atelier in de Rijselstraat in Menen. De chocolaterie wordt vandaag gerund door Katleen Vereecke, samen met haar man Frank Dhondt en dochter Jozefien.

Verjaardagsstunt

“Zo’n verjaardag vraagt om een stunt van formaat”, vindt het familiebedrijf. Daarom geven de chocoladehelden drie maal een cheque weg die recht geeft op één jaar gratis chocolade. Concreet gaat het om een halve kilo chocolade per maand. “En daarmee maken we twee personen of gezinnen heel gelukkig mee. Want liefde is er om te delen.”

“Het enige dat je moet doen om deel te nemen is op de Facebook- en/of Instagrampagina de post van de wedstrijd, die zondag online komt, leuk vinden en de pagina’s volgen. Zo eenvoudig kan het zijn.” De actie loopt van zondag 20 maart tot en met 14 april. Op vrijdag 15 april worden de drie winnaars bekendgemaakt

Qraline

“Ons aanbod werd onlangs verder uitgebreid met Qraline, de eerste praline die je kan scannen. Je kan je boodschap zo uitgebreid maken als je zelf wil. De Qraline™ kan ingezet worden als origineel relatie- of eindejaarsgeschenk”, vertelt Katleen.

“Bedrijven zijn vaak op zoek naar een leuke attentie die ze kunnen uitdelen op evenementen of beurzen. De Qraline™ biedt hiervoor de perfecte oplossing. Klanten scannen de praline en krijgen bijvoorbeeld een leuk filmpje van het bedrijf of een persoonlijke boodschap van de CEO te zien. Anderzijds richten we ons ook op particulieren. Iedereen heeft wel iets te vertellen, of het nu een aankondiging, bedanking of gelukwens is.”