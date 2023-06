Izegemse Batjes onder een stralende zon

De 55ste Batjes openden gisteren onder een stralende zon in Izegem. Nog het hele weekend kan je genieten van een gezellige drukte, heel wat standhouders en tal van leuke activiteiten. Daarnaast zijn er verschillende optredens en animatie in het stadscentrum.

De Izegemse Batjes zijn al aan hun 55ste editie toe. Dit jaar namen de handelaars zelf het heft in handen om de Batjes weer nieuw leven in te blazen. De centrumstraten staan weer goed vol met tal van verschillende standhouders en het hele weekend lang wordt het genieten van zon en tal van animatie.

Never change a winning team

Het parcours is iets korter dan vroeger, maar verder is er weinig veranderd aan de succesformule. De Grote Markt is wederom het walhalla voor de autoliefhebber en op de Wijngaardparking zijn er het hele weekend verschillende optredens van onder meer Jettie Pallettie, Michael Lanzo en Yves Segers.

Vrijdag openden de Batjes officieel en daar kwam meteen heel wat volk op af. Izegem lijkt vertrokken om er opnieuw een topeditie van weleer van te maken. In heel wat handelszaken zijn er mooie kortingen, of er zijn met andere woorden “echte batjes” te doen.

Heel veel handelaars bemannen een stand voor de deur en ook de plaatselijke horeca haalde alles uit de kast om de mensen te verwennen met frisse drankjes.