Izegem is klaar voor de 55ste Batjes (en voor BK wielrennen)

In de Izegemse centrumstraten is alles in gereedheid gebracht voor de 55ste Batjes die vrijdagnamiddag 16 juni van start gaan. Het worden overigens in het centrum twee weekends om naar uit te kijken.

Janne Verbrigghe van de Verso is een van de (jonge) ondernemers die zich achter de doorstart van de Batjes hebben geschaard.

Honderd standhouders

Daarbij trekt men weer de kaart van vroeger, de autohandelaars keren terug naar de markt. Het parcours is een stukje korter geworden om de standhouders meer te bundelen. In totaal wist het nieuwe bestuur ook ruim 100 standhouders te strikken, heel wat Izegemse handelaars staan ook gewoon voor eigen deur.

Op de Wijngaardparking zijn heel wat optredens voorzien en heel wat verenigingen trachten hun graantje mee te pikken van de volkstoeloop die hopelijk weer aan vroeger zal doen denken. De zon zal alvast van de partij zijn en dat is ook goed nieuws voor de horecamensen die ook opnieuw volop op de Batjeskar zijn gesprongen.

BK wielrennen

De kuiten zullen alvast gesmeerd zijn voor het BK een week later. Ook daar krijgen heel wat verenigingen de kans om hun kas te spijzen. De Izegemse prof Tim Declercq stoomt zich momenteel via de Belgium Baloise Tour klaar voor het BK in eigen stad op zondag 25 juni.