Internationaal cargocongres op luchthaven Oostende: “Cargo-activiteiten verder uitbouwen met nieuwe vergunning”

Van 27 tot 29 januari is Oostende het epicentrum van de luchtvrachtsector. Meer dan 300 leiders en experts verzamelen zich in het Kursaal voor een toonaangevend internationaal cargocongres, de World Cargo Summit 2025. De luchthaven is gastpartner van het event en wil zo haar belangrijke rol als logistieke speler in Vlaanderen beklemtonen.

Het programma omvat keynote speeches, paneldiscussies en netwerkmogelijkheden, met onderwerpen als digitalisering, duurzaamheid, intermodaliteit, en de belangrijke rol van regionale luchthavens.

“De aanwezigheid van prominente spelers uit de luchtvrachtindustrie biedt een unieke gelegenheid om zowel de luchthaven als de regio te promoten als een dynamisch logistiek centrum. Ostend-Bruges Airport benadrukt haar strategische ligging vlakbij zeehavens en met directe toegang tot een efficiënt netwerk richting Vlaanderen, Noord-Frankrijk, Zuid-Nederland en het Verenigd Koninkrijk via de Eurotunnel”, luidt het.

Uitbouw van cargo-activiteiten

Met de nieuwe omgevingsvergunning krijgt Ostend-Bruges Airport de ruimte om haar cargo-activiteiten verder uit te bouwen,” zegt CEO Eric Dumas. “Onze luchthaven speelt vandaag al een belangrijke logistieke rol, en die rol zal de komende jaren alleen maar verder toenemen. Grote luchthavens kampen steeds meer met capaciteitsproblemen, waardoor regionale vrachtluchthavens zoals Ostend-Bruges Airport ideaal gepositioneerd en uitgerust zijn om een groter aandeel vrachtvolumes te verwelkomen. Met 24/7 operaties bieden we een snelle, efficiënte en uiterst flexibele vrachtafhandeling.”

Een van de projecten van Ostend-Bruges Airport is de ontwikkeling van een nieuwe cargo village, een logistieke zone waar meer dan 48.000 m² aan warehouses wordt gerealiseerd in samenwerking met Versluys Logistics. Deze faciliteiten zijn ontworpen om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar efficiënte oplossingen voor onder meer bederfbare goederen, pharma, e-commerce en general cargo. Het eerste warehouse werd recent opgeleverd.

Duurzame groei

Ostend-Bruges Airport zet in op een duurzame groei. Zo wordt er geïnvesteerd in de elektrificatie van het wagenpark en afhandelingsmateriaal, wordt het tweede grootste zonnepark van ons land gebouwd en bekijkt de luchthaven samen met brandstofleverancier UPLIFT de mogelijkheden om op korte termijn Sustainable Aviation Fuel (SAF) aan te bieden. Bovendien versterkt de digitalisering via het OST Cloud-platform de operationele efficiëntie door vrachtstromen te optimaliseren en klanten te ondersteunen bij het verbeteren van hun logistieke noden.

“Dankzij de nieuwe omgevingsvergunning en de implementatie van de QC-korf kan de luchthaven ook de nacht efficiënt benutten, terwijl de impact op de omgeving tot een minimum beperkt blijft door de inzet van stillere en modernere vliegtuigen tijdens de nachtperiode”, aldus nog de luchthaven.