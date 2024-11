Laatste authentieke sportcafé van Nieuwpoort krijgt nieuwe impuls: Waar generaties nog samenkomen

Terwijl het Vlaamse cafélandschap razendsnel transformeert, blijft Café Sportwereld fier overeind. Het is een van de laatste authentieke sportcafés, een tijdcapsule die doet terugdenken aan een vervlogen tijd waarin cafés meer waren dan een plek voor een drankje, maar ontmoetingsplaatsen voor sport en vriendschap.

In een tijdperk waarin hippe koffiebars de bovenhand nemen en de klassieke volkscafés steeds zeldzamer worden, blijft Café Sportwereld trouw aan zijn roots. Hier is de geur van het verleden vermengd met het enthousiasme van een nieuwe generatie. Onder leiding van de jonge cafébazin Yasemin, die met haar 30 jaar het levende bewijs is dat een café niet altijd een oud relikwie hoeft te zijn, blijft dit café springlevend.

Met zijn spiegels, lambriseringen en authentieke tegelvloer ademt Café Sportwereld de sfeer van een sportcafé in zijn puurste vorm. Het herbergt niet alleen fervente biljart- en vogelpikspelers, maar ook sportclubs en fanclubs die hier hun thuisbasis vinden. Terwijl andere cafés sluiten door een gebrek aan opvolging, toont Yasemin dat traditie en vernieuwing elkaar niet hoeven uit te sluiten.

Nieuw leven ingeblazen

Het iconische Café Sportwereld in Nieuwpoort krijgt nieuw leven ingeblazen dankzij Yasemin Uslu, beter bekend als Jazz. Ze nam het café in juli 2024 over van haar ouders, Mimi en Gery, die niet alleen Place to Be maar ook De Botanic in Westende-Bad uitbaten.

Jazz, een spring-in-’t-veld met een opvallende gelijkenis met zangeres Amy Winehouse, staat sinds deze zomer aan het roer van dit volkscafé. En ze doet het met flair. “Ik heb altijd in de horeca gewerkt, dus dit voelt als thuiskomen”, vertelt ze enthousiast. Het interieur van het café ademt de sfeer van de jaren 60 en 70, met als blikvanger een tekening van Winehouse. “Die tekening kreeg ik van klanten, het past perfect bij de sfeer hier”, zegt ze met een glimlach.

Luc Vantroyen herkende op een oude foto van wielerclub De Vrolijke Wielrijders Nieuwpoort nog bekende gezichten zoals Peter Lansens, Marnix Degroote en Roger Maes. (repro PG)

Hoewel Yasemin het café grotendeels alleen runt, is er nu en dan een helpende hand. “Als het echt druk is, springt er weleens iemand bij”, lacht ze. Ze is opgewekt en gastvrij, en haar energie brengt een nieuwe dynamiek in de zaak.

Jurassic Park

Het café heeft nog steeds zijn oude charmes behouden. In de voormiddag tref je hier de stamgasten, een vaste groep oudere bezoekers. “Het is hier net Jurassic Park”, knipoogt een klant aan een tafeltje met zijn echtgenote. Maar zodra de avond valt, nemen jongeren de ruimte over voor potjes biljart en vogelpik. Het café is ook dé plek voor Club Brugge-fans. De grote televisie aan de muur is speciaal voor hen geïnstalleerd, zodat ze de wedstrijden in stijl kunnen volgen.

Sportwereld heeft een rijke geschiedenis. De vroegere eigenaar Luc Vansteeland bouwde het uit tot een bekend volkscafé. Marleen Marleentje Couvreur hield het café dertig jaar open. En nu zet Jazz die traditie voort, maar met een frisse twist. Er wordt binnenkort zelfs een zomerbinnenterras geopend, een nieuw element dat ongetwijfeld nog meer leven zal brengen in het café.

Herinneringen

Oude herinneringen worden ook levend gehouden door trouwe bezoekers zoals Willy Corteel (81), die het café nog kende toen het eigendom was van Marcel Vansteeland, 65 jaar geleden. “Hier werd vroeger Bergenbier geschonken en dat hoekje daar vooraan was toen een velowinkel”, vertelt hij. Een andere vaste klant, Luc Vantroyen, herkende op een oude foto van wielerclub De Vrolijke Wielrijders Nieuwpoort nog bekende gezichten zoals Peter Lansens, Marnix Degroote en Roger Maes.

Sportwereld is meer dan zomaar een café: het is een plaats waar generaties samenkomen, van oud-vissers tot gepassioneerde sportliefhebbers. Nieuwpoortenaar en visser Patrick Jaeckx (63) herinnert zich nog levendig hoe het café vroeger het lokaal was van wielertoeristen en biljartclubs. “Hier werden ook vleessmijtingen van de vogelpik georganiseerd”, weet hij te vertellen. “Na elke voetbalmatch op zondag kwamen we hier samen om de match te bespreken. Het was hier altijd levendig.” Hoewel het café geen officieel voetballokaal was, was het wel het thuisfront van amateurclub De Bergenboys.

Café met toekomst

Met Jazz aan het roer ziet de toekomst van Sportwereld er rooskleurig uit. De officiële opening is in aantocht, zegt ze: “Ik zal het ten gepaste tijde aankondigen.” Eén ding is zeker: onder haar enthousiaste leiding blijft Sportwereld een plek waar jong en oud elkaar ontmoeten, met een frisse wind en een knipoog naar het verleden.

Café Sportwereld, gelegen Kokstraat 91 in Nieuwpoort, is gesloten op woensdag.