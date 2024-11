Gil Tossins maakte zijn droom waar in Cuisine Tossins in Roeselare“Eindejaar is werken in een toffe vibe”

Zijn passie voor het koken kon Gil Tossins jarenlang kwijt in de keuken bij zijn zus in Bistro Bello. Ondertussen heeft hij al 6,5 jaar een eigen zaak in de Noordstraat. Bij Cuisine Tossins staan ze ook opnieuw voor een drukke eindejaarsperiode.

Gil Tossins (38) runt sinds medio 2018 Cuisine Tossins in de Noordstraat. De passie voor het koken zat er altijd al in, hij was tien jaar kok in Bistro Bello, de Italiaanse hotspot in de Verwerijstraat en de zaak van zijn zus Julie. “Ik had eigenlijk geen koksopleiding genoten. Na mijn middelbare schooljaren aan het Klein Seminarie startte ik hogere studies. Maar in het weekend werkte ik al bij mijn zus. Bij Syntra West heb ik dan mijn koksdiploma gehaald en ben mijn hart gevolgd.”

Bistro Bello was jarenlang een goed draaiende zaak, maar toen zus Julie andere professionele horizonten verkende met ontbijt-, lunch- en koffiezaak POP, zocht Gil het ook elders. “Ik plaatste toen automaten in grote bedrijven zoals Sioen, Poco Loco en Skyline Communications. Die voorzag ik van verse maaltijden, soep, desserts… die ik bereidde in een gehuurde keuken. Na anderhalf jaar nam ik er hier de winkel bij. Het was meteen ook een stuk makkelijker om vanuit mijn eigen zaak te kunnen werken. Uiteindelijk was de combinatie niet meer mogelijk en liet ik die automaten over. En misschien gelukkig maar, want toen was er plots corona”, blikt hij terug.

Sinds kort ook broodjes

Ondertussen is Cuisine Tossins al 6,5 jaar een vaste waarde in ‘t stad. “Mijn zus is hier ondertussen al acht jaar actief. Ik kwam er uiteraard wel eens over de vloer en liet mijn ogen vallen op het pand in de Noordstraat 8, het pand er vlak naast en van dezelfde eigenaar. Maar onze zaken staan volledig los van elkaar. Een eigen winkel was altijd al een droom. Maar we beleefden ook niet de meest makkelijke tijden. We spartelden ons ook door enkele energiecrisissen, als ik nu eens bekijk wat we betalen in vergelijking met enkele jaren terug. En ook de prijzen van pakweg verpakkingen zijn geëxplodeerd.”

Gil heeft enkele mensen in dienst, om de winkel te bemannen en te helpen in de keuken en er is ook een chauffeur, omdat er heel wat vervoerd moet worden naar de bedrijven die bestellingen plaatsen. “Maar ook de winkel doet het goed, we hebben hier wel wat leerlingen en leraars die hier ‘s middags iets komen halen. We bieden allerlei afhaalmaatijden aan, van pasta’s tot slaatjes, en sinds kort ook broodjes. Ter plaatse consumeren is niet mogelijk.”

De winkel blijft gesloten op dinsdag- en zaterdagnamiddag en op zondag. “Qua locatie zitten we hier vrij goed, dicht bij de Markt. Maar je kan de Noordstraat ook niet vergelijken met de Ooststraat, hoewel we maar net om het hoekje liggen. Ik zeg wel eens dat er voor iedere halve persoon die door de Noordstraat passeert er tien in de Ooststraat wandelen.”

Spinnen om te ontspannen

De passage is één iets natuurlijk, ondertussen heeft Gilles al een mooi cliënteel opgebouwd. “We doen ook wel wat evenementen, en mogen soms ook voor de stad werken. In de toekomst willen we daar nog meer op mikken. We werken met een klein team, maar zijn ook erg flexibel.

In zijn vrije tijd houdt Gilles ervan om wat family time door te brengen met zijn gezinnetje. Hij is getrouwd met Ine Devriendt. Ze zijn de ouders van Satine (9,5) en Toulouse (3,5). Ze spreken ook graag af met vrienden en om de zinnen te verzetten gaat Gil spinnen in Vision 21. Want er komt voor hem ook een drukke periode aan. “Ieder jaar presenteren we hier een eindejaarsfolder. Daar staan soepen, voor-, hoofd- en nagerechten in, maar ook een aperobox en een aantal hapjes. Je kunt zo zelf een menu samenstellen, maar we bieden ook enkele door ons bestelde menu’s aan die een combinatie zijn van wat je los uit de folder kunt kiezen, maar waarbij je ook wat profijt doet en wat korting geniet. Qua keuken waren we vroeger grotendeels op het Italiaanse gericht. Dat zit er nog in, maar nu heb ik dat wat open getrokken. Het gaat vooral om een pure keuken, poeders en emmers sauzen komen er hier zeker niet aan te pas.”

Het zal vooral ook weer werken zijn voor Gil. “Maar ik doe het nog altijd super graag en met de eindejaarsdagen hangt er toch een toffe vibe. Kerstavond vieren wij thuis en daar kijk ik ook wel naar uit.”