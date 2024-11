Hectaar neemt gloednieuw hoofdkantoor ‘Blue Block’ langs E403 in gebruik

Projectontwikkelaar Hectaar, al 18 jaar een vaste waarde in nieuwbouwwoningen, appartementen en maatwerkprojecten, verhuist vandaag naar het nieuwe hoofdkantoor ‘Blue Block’ langs de E403. Dit moderne pand weerspiegelt de ambities en toekomstgerichte visie van het bedrijf en biedt de ideale basis om verder te groeien.

Met meer dan 35 medewerkers en een werkgebied dat zich uitstrekt van West- en Oost-Vlaanderen tot Vlaams-Brabant, Antwerpen en Henegouwen, was een nieuw kantoor een noodzakelijke volgende stap voor Hectaar. “Door de groei van ons team en de uitbreiding van ons werkgebied hadden we een ruimte nodig die aansluit bij onze ambities. De nieuwe locatie langs de E403 biedt niet alleen meer ruimte en zichtbaarheid, maar is ook beter bereikbaar voor zowel klanten als medewerkers”, vertellen zaakvoerders Mathias Vandaele en Jan Masschelein.

Met Blue Block bouwt de projectontwikkelaar voort op de groei die vorig jaar werd ingezet met de opening van een tweede kantoor in Asse, dat zich richt op de activiteiten in Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen.

Een architecturale blikvanger

Het nieuwe kantoor werd ontworpen door CAAN architecten, dezelfde architecten die eerder het gebouw van Hectaar aan de Westlaan ontwierpen. “CAAN begrijpt onze visie. Daarom was de keuze voor hen vanzelfsprekend.” Het gebouw valt op door zijn gebogen entree en robuuste stalen constructie, met grote raampartijen die zorgen voor een open en lichtrijke binnenruimte. Voor het interieur werd er samengewerkt met creatief bureau Maister, dat met warme houtaccenten een stijlvolle en huiselijke sfeer creëerde.

Bij het ontwerp is duurzaamheid, een kernwaarde van Hectaar, volop in acht genomen. Het gebouw beschikt over geothermische warmtepompen, energiezuinige klimaatplafonds, zonnewering en zonnepanelen. Binnen zorgen gestuurde ventilatie en verhoogde vloeren voor een moderne en flexibele werkplek. Ook de buitenruimte is zorgvuldig ontworpen door de landschapsarchitecten van Buro Groen, die een groene omgeving hebben gecreëerd met organische wandelpaden, ruime fietsfaciliteiten en laadpalen voor elektrische voertuigen.

Kantoorruimtes te huur

De projectontwikkelaar heeft zelf de bovenste verdiepingen van Blue Block in gebruik genomen; de vier overige verdiepingen staan klaar voor huurders die willen genieten van de moderne werkomgeving. Met flexibele indelingen tussen 208 m² en 825 m², biedt Blue Block volop mogelijkheden voor bedrijven die net als Hectaar mikken op toekomstgericht werken. Voor vergaderingen en evenementen is er bovendien een polyvalente ruimte beschikbaar. Met de opening van dit nieuwe kantoor zet Hectaar niet alleen een belangrijke stap in zijn eigen groei, maar biedt het ook andere bedrijven de kans om deel uit te maken van een moderne, duurzame werkomgeving.