Wereldspeler Jan De Nul breidt uit in haven van Oostende

Haven Oostende versterkt haar positie in het Vlaamse havenlandschap verder met de aankondiging dat Jan De Nul, via zijn filiaal en funderingsexpert Soetaert, een terrein van ruim 4 hectare in concessie neemt op Plassendale I. Hiervoor werd nu de concessieovereenkomst getekend. Jan De Nul, een wereldspeler in de maritieme en offshore sector, had via Soetaert reeds een gevestigde aanwezigheid in Haven Oostende. Met deze belangrijke uitbreiding verankert Jan De Nul zich verder in de haven.

Dankzij deze gerichte investering breidt Jan De Nul zijn offshore activiteiten verder uit in de haven van Oostende. De keuze voor Haven Oostende benadrukt het belang van de locatie als unieke partner binnen de blauwe economie. Haven Oostende bevestigt hiermee haar positie als logistieke offshore wind hub van het zuidelijke deel van de Noordzee.

Bovendien zal de komst van deze internationale topspeler bijdragen aan de versterking van de economische dynamiek en de werkgelegenheid in de regio, met name in sectoren die nauw verbonden zijn met de offshore industrie. Door zijn expertise in offshore en baggerwerken wordt een nieuwe impuls gegeven aan de groeimogelijkheden van de haven en de regio.

Dirk Declerck, CEO Haven Oostende: “De verankering van Jan De Nul en Soetaert in de haven van Oostende bevestigt andermaal onze positie in het Vlaamse havenlandschap als offshore wind hub. Samen met sterke internationale spelers zoals Jan De Nul bouwen we verder aan een toekomstbestendige en duurzame haven die bijdraagt aan de welvaart in onze regio.”

Charlotte Verkeyn, voorzitter Haven Oostende: “De komst van Jan De Nul markeert een nieuwe mijlpaal in de verdere groei van onze haven. Naast het versterken van onze positie, betekent dit ook een boost voor de werkgelegenheid. Nu werken er ruim 140 mensen bij Soetaert. Het feit dat deze jobs verankerd worden in Oostende en dat er ruimte vastgelegd wordt voor bijkomende tewerkstelling is een waardering voor de koers en strategie van Haven Oostende.”

Nog sterker verankeren

Pieter Nagels, CEO Soetaert: “De haven van Oostende vormt voor ons een meerwaarde. Haar centrale ligging is ideaal voor onze activiteiten en vlot bereikbaar via water en weg. Jan De Nul is tevreden over de samenwerking met de haven en we willen onze aanwezigheid nog sterker verankeren in deze hub voor blauwe economie.”