Waterstofbunkerstation in haven van Oostende moet voor schonere scheepvaart zorgen

Haven Oostende, Parkwind en GEOxyz zullen in de haven van Oostende een waterstofbunkerstation bouwen in het kader van het Europees project ‘ISHY’. Dit waterstofbunkerstation, dat gebouwd en geëxploiteerd zal worden door Parkwind, zal gebruikt worden om schepen te voorzien van milieuvriendelijke waterstof waarbij er geen uitstoot is.

De bouwvergunningsaanvraag wordt nu ingediend en er wordt verwacht dat tegen eind 2023 dit bunkerstation operationeel zal zijn. De start van de bouwfase, aan de voormalige Foxtrotsite, is voorzien voor begin volgend jaar.

In een eerste fase zullen hierdoor vier schepen per dag kunnen bevoorraad worden met waterstof. Het gaat hier in de eerste plaats om schepen die onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan windturbineparken, de zogenaamde crew transfer vessels of CTV’s. GEOxyz bouwt momenteel een dergelijke CTV om zodat deze deels kan varen op waterstof.

Het grote voordeel van het gebruik van waterstof in de scheepvaart is dat er geen CO2-uitstoot is. Dit is dus een volgende stap waarbij het gebruik van fossiele brandstoffen in het kader van mobiliteit waar mogelijk vermeden wordt.

Duurzame haven

Haven Oostende zet hiermee de transformatie naar een Duurzame Haven, waarbij de focus ligt op maritieme groeimarkten, verder. Parkwind toont hier andermaal haar vooruitstrevende rol inzake het gebruik van waterstof. GEOxyz bevestigt hiermee haar positie als innovatief bedrijf. Het is dus ook geen toeval dat deze drie partijen elkaar gevonden hebben voor de realisatie van dit project.

“We denken aan de toekomst en die van onze kinderen. Aandacht voor het milieu en bedrijfsvoering dienen hand in hand te gaan. Dit is hier een goed voorbeeld van”, aldus Charlotte Verkeyn, voorzitter Haven Oostende. Volgens Dirk Declerck, ceo Haven Oostende, is dit een belangrijke stap in het kader van energietransitie. “We verankeren hiermee verder GEOxyz dat vorig jaar nog een concessieovereenkomst tekende in Haven Oostende en Parkwind, een toonaangevende speler op het vlak van hernieuwbare energie. Dit past perfect in onze strategie om duurzame maritieme groeimarkten een plaats te geven in onze haven.”

“De wereld veranderen begint met jezelf te veranderen. Dit bunkerstation is een eerste stap op weg naar wat volgens ons de norm van de toekomst is: koolstofvrije scheepvaartactiviteiten, te beginnen met de vermindering van de koolstofvoetafdruk van onze eigen offshore-activiteiten. Voor ons bij Parkwind vertegenwoordigt ISHY hoe onze missie een transformatieve (groene) impact kan hebben op andere industrieën door samenwerking en innovatie”, weet Eric Antoons, co-ceo Parkwind te melden.