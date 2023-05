VTI Zeebrugge krijgt groen licht na 1,5 jaar voorbereiding: Eerste Vlaamse havenschool

Het is nu officieel: VTI Zeebrugge kan starten als eerste havenschool in Vlaanderen. Na anderhalf jaar voorbereiding is de goedkeuring voor vier nieuwe havengerichte en logistieke opleidingen binnen. De lesprogramma’s en stages werden ingevuld in nauwe samenwerking met de havenbedrijven. “Zij schreeuwen om goed opgeleide technische medewerkers voor knelpuntberoepen.”

Pas twee weken geleden kregen we van hogerhand de goedkeuring voor de laatste van vier nieuwe opleidingen”, zegt directeur Joke Knockaert. De omvorming van VTI Zeebrugge naar eerste havenschool van Vlaanderen werd gelanceerd onder massale belangstelling van de havensector en industrie.

Werkplekleren

“Vanaf september komen er drie nieuw duale opleidingen: polyvalent technicus havenvoertuigen, technicus hernieuwbare energie en bestuurder interne transportmiddelen. Daarbovenop wordt in samenwerking met de grote logistieke spelers een nieuwe opleiding logistiek uitgewerkt, met een stevige component werkplekleren.”

Het VTI Zeebrugge heeft een historische achtergrond in transport- en logistiekgerichte opleidingen – onder meer vrachtwagenchauffeur – maar besloot van voluit de kaart van de haven te trekken. “Wij zijn aan de rand van het dorp en middenin havengebied gelegen. Rondom ons schreeuwen de bedrijven om goed opgeleid technisch personeel. Tegen 2025 willen we hen afgestudeerden in de meest dringende knelpuntberoepen aanbieden”, zegt Knockaert.

Duizend vacatures

Sinds januari 2022 werkten de vereniging van private havenondernemingen Apzi-Voka West-Vlaanderen en 15 bedrijven mee aan het invullen van het nieuwe lesprogramma en de stages. “Door van in het begin mee aan de tekentafel te zitten, zijn de noden van de school en de ondernemingen maximaal op elkaar afgestemd”, zegt voorzitter Marc Adriansens van Azpi-Voka. “Zo dragen we bij tot kwalitatief onderwijs én een vlotte instroom van nieuwe medewerkers. Dat is hoognodig want in Zeebrugge staan meer dan duizend vacatures open.”

Onderwijsstad

“De benaming ‘havenschool’ had Zeebrugge echt nodig”, zegt burgemeester en ondervoorzitter van Port of Antwerp-Bruges Dirk De fauw. “Dit maakt duidelijk hoe belangrijk deze omvorming voor de haven is. Het is voor Brugge als onderwijsstad ook een geweldige aanwinst om de eerste havenschool van Vlaanderen te hebben.”

Het woord ‘havenschool’ is een blikvanger om de aandacht van jongeren te trekken. “Velen weten niets of weinig van het werk in de haven af”, zegt hr-manager Caroline Vandecasteele van CSP Zeebrugge Terminal. “Een afgestudeerde uit het middelbaar onderwijs motiveerde zijn sollicitatie bij ons met “omdat ik moest van mijn moeder”. Vanaf dan hebben we sterker ingezet op schoolbezoeken. Want hoe kun je verwachten dat iemand gepassioneerd wordt door iets wat hij niet kent?”

Gouden handen

“Onze school staat voor grote uitdagingen zoals het dalende leerlingenaantal. Onder meer de groei van de STEM-opleidingen in het algemeen secundair onderwijs heeft zich tegen het technisch en beroepsonderwijs gekeerd. Ons leerlingenaantal verminderde in de afgelopen tien jaar van 900 naar 330. Met de nieuwe toekomstgerichte opleidingen voor knelpuntenberoepen willen we dat tij keren. Dit is trouwens geen eindpunt: we werken al aan bijkomende opleidingen rond internationale handel, haveneconomie en defensie/welzijn. Onze regio en Port of Antwerp-Bruges hebben nood aan een generatie jongeren met gouden handen”, zegt Knockaert.

De toespraken werden afgesloten met een kwinkslag van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). “Ik wil Ingeborg worden. Net zoals zij in het programma Blind Date een match tussen koppels zocht, zie ik graag dat scholen en bedrijven kwaliteitsvol met elkaar matchen.” Waarop hij in toepasselijke overall een havenvoertuig mocht besturen en met de leerlingen wielen wisselde.