Vlaanderen legt alternatieven kustvisie voor aan burgers en bedrijven: “Eilanden schrappen en de haven van Zeebrugge openhouden”

Wegens te veel zand nodig en te veel hinder voor scheepvaart en toerisme, is het idee van een eilandenstrook vlak vóór de kust afgevoerd. “We moeten dus op een andere manier de havens en stranden beschermen tegen de zeespiegelstijging en de ‘duizendjarige’ storm”, zegt het team dat de beleidsnota Kustvisie voorbereidt. De kusthavens moeten ingrijpend verhoogd worden.

Nog tot 2 juli loopt de inspraakronde voor de beleidsnota Kustvisie. Dat wordt een pakket van beschermende maatregelen tegen een zeespiegelstijging van drie meter. Deze week waren er vier infomomenten voor het grote publiek in Koksijde, Oostende, Blankenberge en Knokke-Heist en voor de havenbedrijven van Zeebrugge en Oostende. Die kwamen er na anderhalf jaar rekenen en tekenen door een team van experten, gevolgd door overleg met een 90-tal kustgemeenten, overheden en andere stakeholders uit economie, natuur, en toerisme.

Onzekerheid wegnemen

“De hoofdbedoeling van Kustvisie is het wegnemen van onzekerheid rond de veiligheid van de kust in de komende honderd jaar. Vlaanderen wil de opgebouwde welvaart beschermen en zelfs kansen voor groei op alle fronten bieden. De huidige maatregelen beschermen ons tot een stijging van een halve meter, nu gaan we ‘pensioensparen’ voor de verdere impact van de klimaatverandering tot drie meter zeespiegelstijging”, zegt Alexander D’hooghe. Hij vertegenwoordigt het consortium voor onderzoek en co-creatie Hoogtij(d).

In het kader van de wettelijk voorziene inspraakprocedure, vraagt het departement Mobiliteit & Openbare Werken (MOW) om ieders mening over de alternatieven die als meest redelijk uit het voortraject kwamen. Een scenario dat meteen geschrapt werd, is een boog van kunstmatige eilanden op twee kilometer vóór de huidige kustlijn. Die blijken te hinderlijk voor de scheepvaart en het toerisme en vragen bovendien zeer veel zand en onderhoud.

Voor de stranden zijn er nog twee keuzes: ofwel de dijken en duinen ter plekke verhogen ofwel de strandlijn met bijhorende ophogingen verder zeewaarts schuiven. Dit kan op elke plaats verschillen.

Strekdammen langer

Voor de havens zijn er meer alternatieven, telkens op maat van de specifieke situatie. “In Zeebrugge lijkt het aangewezen om de ‘open havenmond’ voor snelle toegang te behouden. De impact van de zeespiegelstijging en stormen moet dan worden opgevangen door het verhogen van de kades en stormmuren”, zegt projectleider Edward Van Keer van MOW. “Voor de jachthaven zal er nood zijn aan een stormvloedkering en/of een sluis.”

Voor de haven van Oostende wordt er gedacht aan een stormvloedkering of een sluis, waarvoor de strekdammen 800 à 900 verlengd zouden worden. In Nieuwpoort wordt momenteel al een stormvloedkering gebouwd en mogelijk wordt dat ook in Blankenberge nodig. “Behalve in Zeebrugge, dat al ver in zee reikt, zullen daarnaast in Nieuwpoort, Oostende en Blankenberge ook de strekdammen verlengd moeten worden om het extra zand van de strandophogingen buiten te houden.”

Zeebrugge uitbreiden

Toch ziet bedrijvenvereniging Apzi-Voka in de Kustvisie een kans op extra ontwikkeling. “Voor ons moeten de kustbeschermingsmaatregelen in Zeebrugge meteen gekoppeld worden aan een uitbreiding van de voorhaven richting zee”, zegt voorzitter Marc Adriansens.

Er is nog even tijd maar die gaat snel vooruit. Over een eerste ophoging van de strekdammen en kades in Zeebrugge vóór 2060 moet wellicht al tegen 2040 beslist worden. In Oostende moet er al tegen 2030 over maatregelen beslist worden omdat de infrastructuur er lager ligt.

Alle documenten en info vind je op: www.kustvisie.be.