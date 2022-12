Verbreding Schipdonkkanaal lijkt dood en begraven

Er klonk wellicht een zucht van opluchting in heel wat huizen aan de oever van het Schipdonkkanaal, toen bekend raakte dat met Nederland een akkoord is bereikt over de ‘estuaire vaart’. Daarmee is de voorwaarde vervuld voor het schrappen van de reservatiezones, waardoor de plannen om het kanaal te verbreden nu echt wel van de baan lijken. Guy Plasschaert van actiecomité ‘t Groot Gedelf blijft evenwel voorzichtig.

Het beter ontsluiten van de haven van Zeebrugge door het bevaarbaar maken van het Schipdonkkanaal: het is een idee dat al bijna vijftig jaar meegaat en lange tijd gepromoot werd door de havengemeenschap. En al even lang leven de bewoners in de nabijheid van het Schipdonk- en het parallel lopende Leopoldkanaal in onzekerheid. Als voorbereiding op het dossier werden immers reservatiezones vastgelegd; wie er woont kan onteigend worden voor de realisatie van zo’n bevaarbaar en dus breder Schipdonkkanaal.

Kleiner Draagvlak

Wegens een resem praktische en financiële bezwaren en ook wel het protest van actiecomités en gemeentebesturen langs het tracé brokkelde het (politieke) draagvlak voor dit project af. Al zo’n vier jaar geleden liet het stadsbestuur van Damme, met toen nog havenbaas Joachim Coens (cd&v+) aan het hoofd, aan de hogere overheid weten dat de reservatiezones niet moeten behouden worden. Ook enkele Oost-Vlaamse gemeenten langs het tracé gaven dit signaal. Wat ook meespeelt is dat de mogelijkheden van de zogenaamde ‘estuaire vaart’, waarbij met aangepaste schepen tussen de Belgische kust en de Westerschelde gevaren wordt, sterk toegenomen zijn.

Ook in het Vlaams parlement groeide het gevoel dat het niet langer zinvol is deze reservatiezones, met bijhorende onzekerheid voor de bewoners ervan, te behouden. Begin dit jaar werd dan ook parlementsleden van N-VA (Bert Maertens en Maaike De Vreese), cdc&v (Joke Schauvliege), Open VLD (Stephanie D’Hose) en Vooruit (Kurt De Loor) een voorstel ingediend om die reservatiezones te schrappen maar ze verbonden daar wel een voorwaarde aan. Namelijk dat er een akkoord zou komen met de Nederlandse overheid om die versterkte binnenvaartschepen ook toegang te geven tot Nederlandse havens.

“Het is ook een heel goede zaak dat dit kanaal volledig dienst kan doen voor afwatering en voor buffering”

En die overeenkomst is er nu dus, in de vorm van een door Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters, federaal minister voor de Noordzee Vincent Van Quickenborne en de Nederlandse bevoegde minister ondertekende intentieverklaring rond de internationale estuaire vaart.

“Dat is alvast goed nieuws”, zegt Kris Devidt (46), die opgroeide in een woning in de reservatiestrook in Oostkerke waar hij nu nog altijd woont. “Mijn ouders werden er hier al in 1982 mee geconfronteerd toen ze een bouwaanvraag indienden voor de verbouwing van de boerderij”, zegt Kris.

“Ze kregen te horen dat ze in een reservatiezone lagen en moesten ‘de meerwaarde aftekenen’ zoals dat heet. Mijn ouders zijn al lang verhuisd maar ik ben hier gebleven met mijn gezin en heb al drie keer moeten tekenen voor het afstand doen van meerwaarde bij verbouwingen. Ik hoop dus dat er nu eindelijk écht werk gemaakt wordt van die schrapping van die reservatiestrook.”

Voorzichtig blijven

Ook voorzitter Guy Plasschaert van vzw ‘t Groot Gedelf, een actiecomité dat al jarenlang strijd voert tegen het bevaarbaar maken van dit kanaal, is tevreden. “We zijn natuurlijk tevreden voor bewoners van deze reservatiezones maar het is ook een heel goede zaak dat dit kanaal definitief en volledig dienst kan doen voor afwatering en voor buffering, waarvoor het toch bestemd is. Dus ja, we zijn tevreden. De champagne staat al in de koelkast maar we blijven voorzichtig en zullen die pas uithalen als alles gestemd en getekend is door de bevoegde instanties.”

(PDV/foto DC)