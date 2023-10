Strand van Knokke-Heist krijgt gebaggerd zand van Nieuwe Sluis Terneuzen

De komende maanden brengen drie baggerschepen van DEME dagelijks spektakel vlakbij het strand. Ze spuiten zand dat werd uitgebaggerd voor de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Met liefst 1,8 miljoen kubieke meter zand wordt de vooroever van het strand van Knokke-Heist gevoelig versterkt.

Tientallen kijklustigen vergapen zich sinds vorige week aan de grootste zandopspuiting in Knokke-Heist van de voorbije decennia. De Belgische waterbouwgroep DEME brengt tot in het voorjaar 1,8 miljoen kubieke meter zand aan als een ‘vooroeversuppletie’. Dat is een versterking onder de laagwaterlijn. De drie sleephopperzuigers Artevelde, Marieke en Pallieter kunnen door hun geringe diepgang tot zeer dicht bij de kustlijn komen en met de ‘rainbow’-techniek zand spuiten.

Dat zand komt van de baggerwerken voor de doorvaart naar de Nieuwe Sluis in Terneuzen. “Uit onderzoek blijkt dat dit zand niet verontreinigd en PFAS-vrij is. Van alle grond die bij de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen vrijkomt, worden monsters geanalyseerd. Vervuild zand wordt afgevoerd naar een speciaal depot of naar een reinigingslocatie”, zegt het gemeentebestuur van Knokke-Heist.

Dag en nacht

Het zand voor Knokke-Heist wordt in Terneuzen door de snijkopzuiger ‘Amazone’ losgemaakt uit de diepere, ongeroerde lagen van de landtongen aan de noord- en zuidzijde van de Nieuwe Sluis. Via een netwerk van leidingen wordt het zand naar één van de drie sleephopperzuigers verpompt. Voordat een hopper met gebaggerde grond vertrekt, ligt er al een andere klaar en aangekoppeld om de volgende lading op te vangen. Zo wordt er 24 uur per dag, zeven dagen per week doorgewerkt. Inmiddels is al het zichtbare deel van de landtong aan de zuidkant weggebaggerd.

Klus tot voorjaar

In totaal wordt in Terneuzen 4 miljoen kubieke meter weggehaald, een klus die tot in het voorjaar van 2024 zal duren. Daarvan gaat naar 1,8 miljoen kubieke meter naar het strand van Knokke-Heist. De overige 2,2 miljoen meter wordt door de drie sleephopperzuigers gelost op aangewezen plaatsen in de Westerschelde.