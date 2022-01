Steve Declercq nieuwe business development director bij Haven Oostende

De 52-jarige Steve Declercq kent de maritieme wereld en de havenbedrijvigheid na bijna 30 jaar commercieel professionele activiteiten als weinig anderen. Die ervaring en kennis wil Haven Oostende verzilveren om nieuwe trafieken aan te trekken. Sinds 1 januari maakt Steve als business development director deel uit van het 62-koppige team van de haven en zetelt ook in het directiecomité.

Geboren en opgegroeid in Oostende, woont Steve Declercq al decennia in Bredene. Hij is getrouwd met Sabine Kint, hoofdverpleegkundige dagkliniek in het Hendrik Serruysziekenhuis. Het koppel heeft twee volwassen zonen, Jelle en Gil. Steve behaalde een bachelor in logistiek en internationale marketing aan de Hogeschool Gent en volgde ook met succes het International Management Programme aan de Vlerick Business School. Hij startte zijn carrière bij containerrederij Cast in Zeebrugge en verkaste al snel naar Rotterdam, waar hij bij de sales en marketing verantwoordelijke was voor de export vanuit de Benelux naar de Verenigde Staten en Canada. Daarna klom hij op tot directeur in het wereldwijde hoofdkantoor nabij Gatewick (UK), waar hij enkele jaren actief was.

Acht jaar later treffen we Steve Declercq bij containergigant CMA-CGM, waar hij het Europees dispatching center voor het intermodaal vervoer van deze rederij leidde. In 2008 maakt hij de overstap naar de toenmalige Unie van Redding-en Sleepdiensten (URS) in Antwerpen. Als het bedrijf door het Nederlandse Smit-Tak wordt overgenomen en naar Rotterdam verhuist, gaat hij aan de slag binnen de logistieke draaischijf van de haven van Duisburg. De laatste vijf jaar werkte Steve Declercq als Chief Business Officer bij DP World in Antwerpen. “Vanuit mijn diverse commerciële opdrachten heb ik ook van dichtbij en binnenuit de scheepvaart- en havenwereld leren kennen”, zegt Declercq.

Werkgelegenheid

Binnengehaald als business development director is het Declercqs opdracht om onder meer nieuwe maritieme trafieken aan te trekken binnen de bulk en projectcargo, de cruises en roro-trafiek. Maar evengoed blijft er de focus op de ontwikkeling van de circulaire industrie in de achterhaven en het aantrekken van nieuwe bedrijven met het oog op extra arbeidsplaatsen.

Zal Steve, na een paar decennia beroepsactiviteit in havens als Antwerpen, Rotterdam en Zeebrugge, niet snel verloren lopen in onze haven? “In tegenstelling tot de andere Vlaamse zeehavens weet onze haven zich nog geografisch verbonden met de stad zelf. Wij ‘zien’ onze haven en bijhorende activiteiten en trafiek nog. Als kleine haven benutten wij ons areaal optimaal. We mogen trots zijn op zo’n ‘zichtbare’ werkgever. Hopelijk vinden veel jong afgestudeerden ooit de weg naar onze haven om hier mee te bouwen aan hun eigen toekomst en die van onze stad”, zegt de man, die zijn schaarse vrije tijd sportief spendeert in zijn fietsclub ‘Eastenders’ en voor het goede doel ook nog wel eens zijn loopschoenen aantrekt.