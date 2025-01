Slopers van gezonken droogdok brengen eigen varend hotel mee

Naast de Verbindingsbrug in de achterhaven van Zeebrugge zijn Nederlandse specialisten bezig met het opruimen van het gezonken droogdok van scheepshersteller Flanders Ship Repair. De firma Koole stuurde hiervoor een werkschip met eigen hotelaccommodatie.

In het Verbindingsdok in Zeebrugge zonk vrijdagavond 9 augustus plots het drijvend droogdok van scheepshersteller Flanders Ship Repair (FSR). Dit gebeurde tijdens het binnenhalen van een sleepboot voor een onderhoudsbeurt. Daarbij raakte gelukkig niemand gewond, maar de installatie kon niet meer gered worden. Dit drijvend droogdok was met 135 meter lengte en een binnenbreedte van 24 meter het grootste van ons land.

In stukken zagen

“Het ligt al meer dan vijf maanden getorst op de bodem en is definitief verloren. In opdracht van de verzekeringsfirma zullen specialisten van het Nederlandse bedrijf Koole de stalen constructie onder water in stukken zagen. Die onderdelen worden vervolgens als schroot afgevoerd. Ze verwachten dat ze deze klus in zes weken kunnen klaren”, zegt CEO Johnny Hofman van FSR. De scheepshersteller nam het tweedehands drijvend droogdok uit Noorwegen in januari 2020 in gebruik. FSR had er veel werk mee voor het droogzetten van schepen tot 7.500 ton. Om opnieuw aan die marktvraag te kunnen voldoen en omdat FSR mee zal instaan voor het onderhoud van de nieuwe Belgisch-Nederlandse mijnenbestrijdingsvloot, investeert het bedrijf in een nieuw, nog groter concept.

Offshore werkschip

De Nederlandse specialisten van Koole – het bedrijf dat onder meer het uitgebrande autoschip Fremantle Highway stripte – kwamen met zwaar materiaal in Zeebrugge aan. Hun werkschip K10031 wordt meestal op zee ingezet voor diensten aan offshore-installaties olie, gas of windenergie, of voor het opruimen van scheepswrakken. Het heeft een opvallende bovenbouw met verblijfsaccommodatie voor 120 personen. Die beschikken er over goed ingerichte kamers met een eigen badkamer. Daarnaast zijn er kantoren, een kombuis, eetzaal, medische faciliteiten en recreatieve ruimtes. (RJ)