Port of Antwerp-Bruges redt Westhinder II

Het voormalige lichtschip Westhinder II wordt niet gesloopt en blijft definitief op de Rederskaai liggen. Het havenbestuur nam de blikvanger over van de Vlaamse overheid, als laatste restant van het maritieme themapark Seafront. Het schip wordt geconserveerd en krijgt misschien een nieuwe publieke functie.

Het voormalige lichtschip Westhinder II fungeerde sinds de jaren ‘90 als blikvanger van het maritieme themapark Seafront. Nadat die toeristische attractie werd gesloten, verdween in 2019 al de populaire Russische onderzeeër BX-143 Foxtrot. Die werd in 23 jaar door meer dan 1,3 miljoen mensen bezocht maar was tot op de draad versleten.

Nu dreigde ook de ‘Westhinder II’, die droog op de Rederskaai geparkeerd staat, uit het havenbeeld verdwijnen. Noch de Provincie West-Vlaanderen noch Stad Brugge waren bereid om het schip over te nemen. De redding komt uit de hoek van Port of Antwerp-Bruges. “We doen het omdat dit voor de haven een zodanig sterk beeldbepalend element geworden is. Dit is het sluitstuk van de jachthaven en een maritiem welkomstbeeld voor de honderdduizenden cruisetoeristen die via de terminal in de ABC-toren aankomen”, zegt ondervoorzitter van het havenbedrijf en burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Symbolische euro

“We zijn blij dat uiteindelijk Port of Antwerp-Bruges bereid was om dit erfgoed te bewaren. Want wij konden het niet over ons hart krijgen om dit maritieme erfgoed te verschroten”, zegt Nathalie Balcaen, administrateur-generaal van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en de Kust (MDK).

“Ongeacht de huidige hoge prijzen voor oud ijzer, betaalden we nog minder dan de gebruikelijke symbolische euro”, zegt De fauw. “Er zijn wel wat kosten aan. Het bovendek moet opnieuw waterdicht gemaakt worden en we zullen het omringende hekwerk verwijderen. Zo wordt het schip later toegankelijk voor het publiek.”

Het voormalige lichtschip Westhinder II behoort tot een trio van Belgisch varend erfgoed. De Westhinder I ligt in Rupelmonde en de Westhinder III staat in een droogdok bij het Eilandje in Antwerpen.