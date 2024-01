Oostendse Havengemeenschap en Voka West-Vlaanderen slaan de handen in elkaa

De vereniging van de private havenondernemingen in Oostende, ook wel bekend als Oostendse Havengemeenschap of OPUA (Ostend Port Users Association), en Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen hebben een strategische samenwerkingsovereenkomst gesloten. Voortaan zullen beide verenigingen met één stem en als één organisatie, namelijk ‘OPUA – Voka West-Vlaanderen’, naar buiten treden en zo de belangen van de Oostendse havenbedrijven nog beter verdedigen.

Beide partijen zijn opgetogen over de samenwerking. Mathias Verkest, covoorzitter van OPUA: “Door naar buiten te treden als één organisatie en als dusdanig te communiceren creëren we één sterk blok en aanspreekpunt ten aanzien van bedrijven, stakeholders en politici.”

Nieuw logo

Covoorzitter van OPUA Patrick Reyntjens benadrukt dat de bestaande sterktes behouden blijven en verder aangevuld worden met opleidingen op maat van de Oostendse havenbedrijven. “Naast de belangenbehartiging zal OPUA – Voka West-Vlaanderen een performante dienstverlening ontwikkelen die specifiek gericht is op de gemeenschap van de havenbedrijven in Oostende. Voor al onze gemeenschappelijke activiteiten hebben we ook een nieuw gezamenlijk logo ontwikkeld.”

V.l.n.r: Tom Bulcke, Philippe De Veyt, Patrick Reyntjens en Mathias Verkest – © Foto Kurt

Ook Philippe De Veyt, voorzitter van Voka West-Vlaanderen, is erg tevreden met de versterkte samenwerking: “De drie andere Vlaamse havengemeenschappen (in Zeebrugge, Gent en Antwerpen, red.) waren al sterk geïntegreerd met de lokale Voka – Kamer van Koophandel. We zijn blij dat nu ook de Oostendse havengemeenschap aansluiting vindt met het Voka-netwerk. Met deze samenwerking willen we een betere dienstverlening aanbieden aan de bedrijven in Oostende.”

Positief verhaal

Tom Bulcke, voorzitter Voka regio Oostende, besluit dat de krachtenbundeling de bedrijven in de haven van Oostende ten goede zal komen. Hij gelooft in het versterkt ondernemerschap binnen het kader van de blauwe economie in de Oostendse regio: “Samen creëren we een positief verhaal dat de weerspiegeling vormt van de activiteit en dynamiek in de haven(s) van Oostende. We staan voor verdere groei en ontwikkeling van zeehaven en luchthaven Oostende en alle bedrijven die daar actief zijn.”