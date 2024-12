Nieuwpoort maakt omzet stedelijke vismijn bekend

In totaal werd er in de vismijn van Nieuwpoort dit jaar 265 ton vis aangevoerd. Dit is een stijging in gewicht van 11% ten opzichte van vorig jaar. Toen was dit 238 ton.

De omzet bedroeg 1.63 miljoen euro ten opzichte van 1.67 miljoen Euro in 2023. De prijs van de vis wordt bepaald door het mechanisme van vraag en aanbod. Daartoe worden de vangsten op de verkoopsklok gezet en aangeboden aan de kopers. De vismijn zelf heeft geen vat op de prijzen. deze worden bepaald door de markt van vraag en aanbod.

Burgemeester Kris Vandecasteele (CD&V), bevoegd voor visserij: “Het natuurlijk aanbod van vis en garnaal werd dit jaar aangevuld met een hoger aanbod van wulken. De omzet is stabiel gebleven en herpakt zich nog niet na het minder goede jaar van 2023.”

Het aandeel in garnalen in de omzet steeg van 30% naar 36%. Er werden 67 ton dagverse garnalen aangevoerd in Nieuwpoort. In 2023 was dit maar 47 ton. Er was een kleine daling van de prijs voor één kg ongepelde garnalen merkbaar door de verbeterde aanvoer.

“De voorspellingen van 2023 komen uit : de dip die dat jaar is ingezet, is nog niet voorbij. We hebben iets meer aanvoer uit de Franse wateren; de stopzetting van de Duinkerkse vismijn zorgde voor een grotere aanvoer vanuit die regio”, gaat de burgemeester verder.

De populairste aangevoerde soorten van 2023 zijn: garnaal : 67 ton, wulk : 54 ton, bot : 28 ton, tong : 23 ton en zeebaars : 20 ton. De wulk en bot nemen een plaats in de top 5 in ten koste van de rog en hondshaai. Opmerkelijk is dat de tong, die qua omzet zeer belangrijk is voor de Belgische visserij, voor het eerst in decennia niet in de top 3 staat.

In 2023 landden 22 (+1) verschillende vaartuigen hun vangsten aan in Nieuwpoort, daarvan 7 (+0) met Belgische licentie en 12 (+0) met Nederlandse licentie. Toch zijn het voornamelijk Belgische ondernemers die deze licenties beheren. Daarbovenop landden ook 3 (+1) Franse vaartuigen hun vis aan in Nieuwpoort. De Belgische vaartuigen zorgden voor 68 % van de omzet, de Nederlandse 17 % en de Franse 12 %.