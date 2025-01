Nieuw beveiligingsplatform in de Noordzee operationeel

Sinds 15 janauri is met ‘NorthSeal’ een nieuw beveiligingsplatform voor de Noordzee operationeel. Dat kondigt ontslagnemend minister van Noordzee Paul Van Tigchelt (Open VLD) aan.

NorthSeal is een gedeeld initiatief van zes landen rond de Noordzee dat gesteund wordt door de NAVO. De bedoeling is om verdachte activiteiten op zee te monitoren, snel informatie uit te wisselen en gecoördineerd te reageren, legt Van Tigchelt uit.

Onder meer in de strijd tegen sabotage, spionage en bedreiging aan de kritieke infrastructuur – brandend actueel gezien de recente Russische activiteiten in de Noordzee en de sabotage op de Oostzee – kan het platform nuttig zijn. “De Koude Oorlog lijkt terug te keren, met een nieuw front in de Noordzee”, zegt Van Tigchelt.

Het initiatief dateert al van 2023, toen België, Nederland, Duitsland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken op een North Sea Summit in Oostende een veiligheidspact voor de Noordzee ondertekenden. Het NorthSeal-platform is daar het kroonstuk van.

Voortrekkersrol

Het platform is sinds 15 januari online, na een testfase. Naast de zes betrokken Noordzeelanden heeft ook de NAVO toegang tot de informatie. “De bescherming van onze kritieke infrastructuur in de Noordzee is van levensbelang voor onze energievoorziening, internet, communicatie en veiligheid. Stilzitten is geen optie”, zegt Van Tigchelt. “Met deze lancering toont België haar voortrekkersrol en verbindt het zich tot een veilige Noordzee voor toekomstige generaties.”

De volgende stap is volgens de minister de verdere uitbreiding van het veiligheidspact met andere landen rond de Noordzee en een verhoging van de militaire aanwezigheid op de Noordzee. “Ik hoop dat de volgende regering hier werk van maakt.”