NDQ Logistics vraagt vergunning voor extra etage op spoormagazijn

NDQ Logistics langs de Koffieweg in de achterhaven vraagt een omgevingsvergunning om een magazijn uit te breiden. Om de ruimte optimaal te benutten, wordt er extra ruimte gecreëerd in de hoogte. “Met een tweede verdieping zullen we dagelijks niet 100 maar 240 volle truckladingen kunnen behandelen”, zegt ceo Nicolas Dehaemers.

NDQ Logistics is één van de zeldzame lokale familiebedrijven in de haven van Zeebrugge. Deze internationale traileroperator, gespecialiseerd in export naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland, werd in 2004 opgericht en wordt nog altijd geleid door het echtpaar Nicolas Dehaemers en Elke Quaegebeur. NDQ Logistics doet veel aan crossdocking, dat is het lossen van goederen van diverse producenten en die vervolgens als nieuw samengestelde lading op een ander vervoersmiddel zetten.

Voor de toenemende vraag werd begin 2023 een opslagmagazijn van 12.000 vierkante meter met rechtstreekse spoortoegang geopend. Daarnaast ontwikkelde het bedrijf een innovatief IT-systeem en schafte het 200 nieuwe trailers (opleggers) aan, waarmee het totaal op 600 komt. Dit betekende alles samen een pakket van 15 miljoen investeringen.

Twee jaar later is het tijd voor een volgende stap. NDQ Logistics diende een vergunningsaanvraag in voor uitbreiding van het overslagmagazijn, de bouw van een garage voor het onderhoud van de eigen trailers en een bijkomende trailerparking.

“Het ontwerp van het crossdockingmagazijn wordt een innovatief staaltje architectuur, uniek in België. Door in twee verdiepingen te werken, maken we optimaal gebruik van de ruimte en kunnen we veel grotere volumes snel en efficiënt overladen. Naast de goederen van de vrachtwagens zullen we producten uit ons spooraangesloten stockagemagazijn kunnen laden. Deze dubbeldekse uitbreiding zal onze capaciteit verhogen van 100 naar 240 full truck loads per dag”, zegt Nicolas Dehaemers. Als de vergunning wordt toegekend, kunnen er 30 jobs bijkomen. Momenteel zijn er 50 medewerkers. (RJ)