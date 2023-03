Meiboomviering voor hoogste punt Stapelhuis Entrepotgebouw in Oostende

Op 15 maart vierden Haven Oostende en Artes Group de meiboom op het Stapelhuis Entrepotgebouw. De meiboom staat symbool voor voorspoed en vruchtbaarheid van het toekomstige gebouw; dat het gebouw zo sterk mag zijn als een boom.

Stapelhuis Entrepot wordt in de loop van 2023 de thuisbasis van nieuwe bedrijven die zullen meebouwen aan de toekomst van Haven Oostende. De oplevering is voorzien voor oktober. De bedrijfsruimtes worden casco afgewerkt in een hedendaagse stijl zodat de bedrijven die er zich vestigen hun eigen indeling kunnen bepalen. Er zijn nog kantoorruimtes beschikbaar. De bovenste verdieping wordt wel volledig ingericht met onder andere een seminarieruimte met een fenomenaal uitzicht op de havengeul.

De renovatie van het Stapelhuis Entrepotgebouw startte in november 2021. Haven Oostende dankt en feliciteert Artes Group uitdrukkelijk voor het feit dat deze complexe bouwwerken al meer dan een jaar vrij van ongevallen zijn.

Extra jobs dankzij nieuwe bedrijven

“De renovatie van het Stapelhuis Entrepot zal ons in staat stellen nieuwe bedrijven aan te trekken, wat een nieuwe boost zal geven aan de werkgelegenheid in de Oostendse regio”, zegt Charlotte Verkeyn, voorzitter Haven Oostende. “De unieke ruimtes, gelegen langs het water zijn uiterst geschikt voor bedrijven met watergebonden activiteiten. Dit bewijst dat de zorg voor het patrimonium hand in hand kan gaan met de toekomstvisie van Haven Oostende.”

“Veiligheid, gezondheid en milieu zijn de eerste prioriteiten van Haven Oostende. We zijn dan ook enorm verheugd dat de renovatie van het Entrepotgebouw al 16 maanden vrij van ongevallen is. Dit is het resultaat van het continu streven naar het bewaren van de fysieke integriteit van elke medewerker”, zei Dirk Declerck, CEO van Haven Oostende.

Architecturale parel

Ook burgemeester Bart Tommelein toonde zich verheugd: “Het is een uniek project waarin toekomst, heden en verleden samensmelten tot één geheel. Deze architecturale parel wordt een echte landmark in onze Stad aan Zee. De haven is ons historisch hart, maar ook onze toekomst.”