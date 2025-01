Logistieke gigant DP World start nieuwe autoterminal in Zeebrugge

Logistieke wereldspeler DP World, het moederbedrijf van P&O Ferries, opent een nieuwe autoterminal voor 7.000 wagens. Om de ontwikkeling van het team en de infrastructuur te leiden, werd de ervaren operationele manager Pascal De Roeck aangetrokken. Hij was voorheen in Zeebrugge aan de slag bij Wallenius Wilhelmsen en ICO.

Zeebrugge is de grootste autohaven ter wereld, goed voor het leeuwendeel van de jaarlijks ruim 3,5 miljoen wagens in Port of Antwerp-Bruges. De gespecialiseerde overslagbedrijven International Car Operators (ICO), Wallenius Wilhelmsen en Carcenter Zeebrugge (CLdN) krijgen er een gereputeerde concurrent bij. De wereldwijde logistieke groep DP World (Dubai Port) start in de voorhaven een nieuwe autoterminal met 7.000 plaatsen.

DP World kreeg vorig jaar de concessie toegewezen van 25 hectare langs de Engelandstraat. Deze strook werd voorheen gebruikt door P&O Ferries, een dochterbedrijf van DP World. Maar die ferrymaatschappij had er op korte termijn geen behoefte meer aan.

Volledige diensten

Sinds 2023 zette P&O Ferries voorzichtige stappen in het stallen van nieuwe wagens en nu gaat moederbedrijf DP World voluit door. Er zijn vacatures uitgeschreven voor diverse functies in een team dat geleid wordt door Pascal De Roeck, die in Zeebrugge al managementfuncties uitoefende bij onder meer Wallenius Wilhelmsen en ICO.

Dat bevestigt Tony Hotine, executive vicepresident Western Europe van DP World. “Met een bekwaam team en uitgebreide ervaring in de logistiek van afgewerkte voertuigen zijn we klaar voor verdere groei en uitbreiding van de activiteiten. Onze finished vehicle hub wordt ingericht met diensten voor opslag en overslag van wagens en high & heavy voertuigen, laadstations voor elektrische auto’s, douaneafhandeling, laden en lossen van auto’s in containers en digitale beheersystemen.”

Hoewel de concessie zelf niet aan het water ligt, is er via de nabije kades toegang tot roro-verbindingen, binnenvaart en estuaire vaart. De terminal heeft ook een spooraansluiting met dagelijks verbindingen naar Italië, Spanje, Roemenië en Hongarije. (RJ)