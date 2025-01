Izegemse jachthaven nog voor nieuw vaarseizoen uitgediept; laatste baggerwerken dateren al van kwarteeuw geleden

In opdracht van de Vlaamse Waterweg zal baggeraar Ghent Dredging nog voor eind maart de jachthaven van Izegem uitdiepen tot anderhalve meter. Vlaams volksvertegenwoordiger en voormalig Izegems burgemeester Bert Maertens (N-VA) zorgde er vorig jaar nog voor dat de Vlaamse overheid de opdracht bestelde. De werken maken de Izegemse jachthaven aan het kanaal Roeselare-Ooigem weer toegankelijker voor plezierboten, zodat de haven opnieuw helemaal klaar is voor het nieuwe vaarseizoen 2025. De Vlaamse Waterweg maakte voor de baggerwerken een half miljoen euro voor vrij.

De Izegemse jachthaven is een geliefde bestemming voor plezierboten en de thuishaven van de Izegemse Watersport Vereniging. De diepgang in de jachthaven schommelt momenteel tussen 0,80 meter en maximaal 1 meter, terwijl een ideale waterdiepte minstens 1,3 meter is. “De laatste baggerwerken in de Izegemse jachthaven vonden plaats in 2001, waarbij ongeveer 2.000 kubieke meter slib werd verwijderd en afgevoerd. Dat is al bijna 25 jaar geleden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens.

Trekpleister voor pleziervaart

“Nieuwe baggerwerken zijn dan ook zeer welgekomen voor onze Izegemse Watersport Vereniging en passanten. Ik ben heel tevreden dat De Vlaamse Waterweg en de minister zijn ingegaan op mijn vraag om het nodige budget vrij te maken en onze Izegemse jachthaven opnieuw uit te diepen. Door de geplande baggerwerken zal de toegankelijkheid van de jachthaven verbeteren, zodat deze mooie Izegemse trekpleister haar rol als geliefde bestemming voor plezierboten kan blijven vervullen,” besluit Bert Maertens.