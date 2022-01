In 2021 werd minder vis gevangen, maar vissers kregen betere prijzen

In de Vlaamse Visveiling in Zeebrugge en Oostende werd vorig jaar 11.967 ton (1,967 miljoen kilo) vis van de Belgische vloot geveild. Dat 5,54% minder dan de 12.670 ton in 2020, toen het volume ook al bijna 5% daalde. Door de hogere prijzen en een hoger aandeel van de tongen, steeg de besomming (opbrengst) wel van 55,5 naar 59,9 miljoen euro.

De volumedaling kent diverse oorzaken. “Door de Brexit begin 2021 moesten de Belgische vaartuigen even wachten op licenties voor toegang tot de Britse wateren. Gedurende het jaar hielden ook enkele keren besmettingen met Covid-19 de vissers aan de kant. Ten slotte werden in 2021 zeven nieuwe vaartuigen in gebruik genomen, waarbij de overgang tussen het oude en nieuwe schip enkele weken tot maanden in beslag nam”, zegt Tom Premereur, directeur van Vlaamse Visveiling in Zeebrugge en Oostende.

Duurzaam vissen loont

Toch leverde dit mindere volume een hogere totaalsom op. “We kenden een jaar met goede, correcte prijzen voor de meeste vissoorten. Ook het grotere aandeel tongen in de korf leidde tot een hogere besomming. De Belgische vloot zet sterk in op duurzaamheid – bijvoorbeeld met de nieuwe vaartuigen – wordt daarvoor beloond met de erkenning Visserij Verduurzaamt. Dit wordt duidelijk door de Belgische consument gesmaakt.”

Voor 2022 is het nog een beetje koffiedik kijken. “In de eerste plaats wordt gehoopt dat de piek van omikron niet te hevig wordt zodat restaurants en markten open kunnen blijven. De sluiting van deze punten was in 2020 nefast voor de prijsvorming.”

Brexit verteren

Ook de gevolgen van de Brexit zijn nog niet verteerd. “Hoewel onze voornaamste visgronden nabij het Verenigd Koninkrijk liggen, vermijden we voorlopig nog om onze vangsten via Britse havens aan land te brengen. Dit omwille van de grote papierwinkel en de kans dat er puntjes verkeerd op de ‘i’ staan, waardoor de vangst aan de grens met de Europese Unie geblokkeerd wordt. Daarom landen onze vaartuigen aan in Frankrijk of Ierland, wat soms verder van de visgronden ligt”, zegt Premereur.

Er is hoop om binnen enkele maanden opnieuw te kunnen aanlanden in Milford, de grootste visserijhaven van Wales, vlakbij de visgronden. “Daar lopen testen om het transport via de kortste weer onder de controle te krijgen. Hiervoor werken de reders, Rederscentrale en Vlaamse Visveiling samen met het Departement Landbouw & Visserij, FAVV en de Belgische douane.”

(RJ)