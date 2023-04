High & heavy-specialisten Nancy Monbaliu en Giannina D’Andrea (UECC): “Als je met de glimlach werkt, dan krijg je het meest gedaan”

“In de scheepvaart en bij onze cargoklanten is het nog altijd vooral een mannenwereld, maar er komen vrouwen bij”, zeggen Nancy Monbaliu (54) en Giannina D’Andrea (40). Zij vormen alvast de helft van het vierkoppige kantoor van United European Car Operators in Zeebrugge. Ze leiden dagelijks de internationale stroom van high & heavy-cargo in goede banen.

Roro-groep United European Car Operators, met hoofdkantoor in de Noorse hoofdstad Oslo, heeft een netwerk van Europese scheepslijnen, de zogenaamde ‘shortsea’. UECC is een 50-50 dochter van het Noors-Zweedse Wallenius Wilhelmsen en het Japanse NYK, het moederbedrijf van International Car Operators (ICO).

“Na vijftien jaar in de vastgoedsector, startte ik in 2004 bij ICO en maakte ik logistieke documenten op. Toen UECC in 2006 een eigen kantoor in de Vismijnstraat opende, verhuisden we met een twintigtal mensen mee”, vertelt Nancy Monbaliu (54) uit Heist, commercieel coördinator high & heavy Benelux. “Na de economische crisis van 2008-2009 sloot UECC alle kantoren in het Europese netwerk. Gelukkig kon ik terug naar ICO, waar ik in 2014 aan mijn huidige functie van commercieel verantwoordelijke voor high & heavy begon. Toen UECC in 2019 opnieuw een zelfstandig kantoor kreeg, stapte ik mee over. Vandaag werken hier vier specialisten voor de Benelux-markt. De centrale administratie gebeurt in Oslo en voor de waterklerken staat ICO in.”

Hart en ziel

Ook Giannina D’Andrea (40) uit Westkapelle heeft een verleden bij ICO. “Ik startte er in 2013 aan de gate. Daar heb ik heel veel geleerd over douanedocumenten, transport, de werking van de yard, het laden en lossen van schepen. Op de duur kon ik ook van de Oost-Europese chauffeurs de voornaamste dingen in hun taal begrijpen. Die job heb ik tien jaar met hart en ziel gedaan. Toch wilde ik ook eens doen wat ik nu doe, en Nancy had me gezegd: dit is het moment. Ik twijfelde nog even omdat ik graag bij ICO werkte en van een ploegsysteem naar de dag moest overschakelen.”

Op 1 september 2022 kwam ze voltijds in dienst bij UECC als operationeel coördinator voor high & heavy-breakbulk Benelux. “Enerzijds ben ik betrokken bij het maken van boekingen en offertes voor high & heavy. Anderzijds coördineer ik mee het door-to-doortransport van breakbulk, waarvoor ik in omgekeerde richting transporteurs moet zoeken en prijzen opvragen.”

“Onze routes van Scandinavië tot Turkije worden voornamelijk bepaald door de volumes van nieuwe wagens. Onze taak als specialisten in high & heavy cargo is het ‘maindeck’ te vullen. Dat is het centrale dek waar je de hoogste en grootste ladingen kunt plaatsen. Specifieke klanten hiervoor zijn bijvoorbeeld fabrikanten van voertuigen en machines”, zegt Nancy.

“Op de schepen zelf komen wij weinig. Ik kom wel dagelijks op de kaai om de ladingen te controleren. We spelen kort op de bal want sommige goederen moeten heel snel weer vertrekken. Gelukkig ken ik van tijdens mijn periode bij ICO zeer goed mijn weg op de kade”, vertelt Giannina.

Veel tegelijk

“Het leuke aan onze jobs is de afwisseling”, zegt Nancy. “Je weet hoe de dag begint maar nooit hoe die zal eindigen. We hebben een heel breed gamma aan klanten. Aan de andere kant is het moeilijkste van ons beroep dat je met heel veel dingen tegelijk bezig moet zijn. We doen ons best om een snelle service te bieden, waarbij klanten binnen de twee tot vier uur antwoord op hun vraag krijgen. Het is zo belangrijk om gelukkige klanten te krijgen en te houden”, vertelt Nancy verder. “Als je met de glimlach werkt, dan krijg je het meest gedaan”, bevestigt Giannina al glimlachend.