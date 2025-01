Haven Oostende verwelkomt Tyros als nieuwe speler in circulaire industrie

Haven Oostende zet opnieuw een belangrijke stap in de ontwikkeling van haar cluster rond circulaire industrie met de komst van Tyros bv, een innovatieve onderneming die zich toelegt op de recyclage van end-of-life-rubberbanden. Tyros, opgericht in mei 2024, zal zich vestigen op een terrein van 2 hectare ter hoogte van de voormalige UCB-site in het havengebied van Oostende.

Met de steun van de Vlaamse regering, die 1 miljoen euro strategische ecologiesteun toekent, investeert Tyros in een elektrische pyrolysereactor. Deze technologie maakt het mogelijk om jaarlijks 9.125 ton rubbergranulaat van afgedankte banden om te zetten in primaire componenten zoals Carbon Black, groene pyrolyse-olie en syngas. Deze grondstoffen kunnen opnieuw worden ingezet in diverse sectoren, waaronder de petrochemie, de automotive- en inktindustrie en de energiesector.

Door de pyrolysereactor in te zetten in plaats van het rubbergranulaat extern te verbranden, wordt jaarlijks de uitstoot van bijna 21.000 ton CO² vermeden.

100.000 ton banden

Op de site zal op termijn jaarlijks 100.000 ton banden worden verwerkt, waarvan 18.000 ton via pyrolyse ter plaatse. Dit zal leiden tot een productie van ruim 5.000 ton pyrolyse-olie en circa 6.800 ton Recovered Black Carbon, twee cruciale grondstoffen voor circulaire toepassingen.

De aanvoer van banden zal per vrachtwagen gebeuren, terwijl vershredderde banden per container via de waterweg (feederdienst tussen Oostende en Antwerpen) afgevoerd zullen worden voor verdere verwerking.

Tyros versterkt zo de cluster van de circulaire industrie in de haven van Oostende, heeft een positieve impact op de werkgelegenheid en genereert bijkomende maritieme trafieken.

Innovatie en duurzaamheid

Charlotte Verkeyn, Voorzitter Haven Oostende: “De vestiging van Tyros in de haven van Oostende betekent een verdere versterking van de cluster van circulaire industrie en ook extra tewerkstelling in de regio. Dit project creëert op termijn rechtstreeks en onrechtstreeks tientallen nieuwe jobs en bekrachtigt de economische structuur van Haven Oostende.”

Dirk Declerck, CEO – Gedelegeerd Bestuurder Haven Oostende: “Tyros toon hoe innovatie en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan. De keuze van Tyros om zich in de haven van Oostende te vestigen, onderstreept onze aantrekkingskracht als knooppunt voor innovatieve bedrijven. Dit project past perfect binnen onze ambitie om een economische motor te zijn voor de regio.”