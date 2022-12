Haven Oostende stapt in containervaart met vaste dienst naar Zeebrugge en Antwerpen

De nieuwe, wekelijkse lijn voor het vervoeren van containers tussen Oostende, Zeebrugge en Antwerpen is van start gegaan. Het gaat om een zogenaamde ‘feederdienst’ die containers van en naar de terminals met grote internationale lijnen brengt.Rederij PortConnect mikt in samenwerking met Haven Oostende en goederenbehandelaar Nectar Belgium op lading uit regionale industrie.

PortConnect is een gezamenlijke rederij van Port of Antwerp-Bruges en Group Decloedt, een bedrijf met Oostendse wortels. PortConnect heeft een vloot van vijf estuaire barges, dat zijn zeer grote binnenschepen die versterkt zijn om langs de kust en in het estuarium (mondingsgebied) van de Westerschelde te kunnen en mogen varen. Vorige week kreeg deze sector al een opsteker door het politiek akkoord voor uitbreiding van de Belgische estuaire vaart naar Nederlandse havens. “Wij doen al sinds 2008 aan estuaire vaart tussen Zeebrugge en Antwerpen. We zijn verheugd dat nu ook Haven Oostende deel van een wekelijkse feederlijn zal uitmaken. De industriële omgeving van Oostende heeft potentieel voor cargovolume”, zegt algemeen directeur Olivier Crousel.

Werkgelegenheid en milieu

“Dit biedt de mogelijkheid voor bedrijven uit de regio om via Haven Oostende op een efficiënte en betrouwbare manier de aan- en afvoer van containers te garanderen”, zegt voorzitter Charlotte Verkeyn. “Een vaste feederdienst draagt bij tot bijkomende maritieme trafiek en werkgelegenheid. Daarnaast geven we hiermee ook vorm aan onze doelstelling om in te zetten op multimodaal vervoer.”

“Deze modal shift naar meer zeetransport is nodig”, zegt Dirk Declerck, CEO van Haven Oostende. “Twee van de belangrijke redenen zijn de files en het streven naar een beter milieu. We bewijzen hiermee dat de groei van de haven en ecologie hand in hand gaan.”