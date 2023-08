Haven Oostende neemt nieuwe loods in gebruik op REBO-terminal: “Om de continuïteit te versterken, is dit een belangrijke investering”

Woensdagmorgen werd de nieuwe loods in Haven Oostende van dochteronderneming REBO officieel ingehuldigd in aanwezigheid van burgemeester stad Oostende en voorzitter REBO Bart Tommelein, havenschepen Charlotte Verkeyn en CEO Dirk Declerck. REBO nv investeerde circa 3,5 miljoen euro in deze 6.900m² grote loods.

Sinds 2019 is de Haven Oostende volledig eigenaar van deze offshore windterminal die nu ook wordt ingezet als polyvalente zwaarlastterminal. Daarmee zet Haven Oostende een volgende stap in haar actieve deelname in de logistieke maritieme keten. REBO zal deze loods in eigen beheer uitbaten.

Dirk Declerck, CEO en Gedelegeerd Bestuurder Haven Oostende: “Om de continuïteit van de haven te versterken, is de REBO-loods een belangrijke investering. Naast de exclusieve ligging, de aanwezigheid van zwaarlastkaaien, en een RORO-ponton met draagkracht van 650 ton, is deze loods een extra troef die ertoe zal bijdragen meer bijkomende maritieme trafieken aan te trekken.”