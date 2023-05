Haven Oostende gaat zelf schepen laden en lossen

REBO, een dochteronderneming van Haven Oostende, gaat stuwadoorsactiviteiten uitvoeren in de voorhaven en richt daarvoor op haar beurt een dochteronderneming op: Ostend Stevedoring Services Company (OSSCO). Stuwadoorsactiviteiten zijn het efficiënt laden en lossen van schepen met behulp van onder andere de mobiele havenkraan en de daarbij behorende taken.

Door de globalisering en de schaalvergroting van schepen en trafieken dienen havens die geen wereldhubhaven zijn, zichzelf heruit te vinden om hun toekomst te verzekeren. Haven Oostende heeft er daarom al sinds begin 2019 resoluut voor geopteerd om zich te focussen op niche groeimarkten met actieve deelname in de maritieme en logistieke keten. Zo werd de haven in 2019 voor 100 procent eigenaar van de nv REBO, de zwaarlastterminal in de voorhaven. REBO bouwt ook een nieuwe loods voor de opslag van goederen, die in de zomer voltooid zal zijn.

Nu zet REBO nv een volgende stap in haar maritieme dienstverlening door het uitvoeren van stuwadoorsactiviteiten in de voorhaven. Ze heeft hiervoor een nieuwe dochteronderneming van REBO nv opgericht: Ostend Stevedoring Services Company of Oostendse Stuwadoor Services Compagnie nv (OSSCO). Stuwadoorsactiviteiten zijn het efficiënt laden en lossen van schepen met behulp van onder andere de mobiele havenkraan en de daarbij behorende taken. Zo is er bijvoorbeeld de wekelijkse feederlijn Antwerpen – Zeebrugge – Oostende waarbij Haven Oostende zelf verantwoordelijk zal zijn voor het behandelen van de containers.

Belangrijke troef voor verdere groei

“De statuten werden zo opgesteld dat er in de toekomst de mogelijkheid is om strategische partners toe te laten tot de onderneming”, luidt het bij Haven Oostende. “De opportuniteit om deze activiteiten zelf uit te voeren deed zich voor na gesprekken met Nectar Cargo Handling Belgium NV. Deze firma voerde eerder stuwadoorsactiviteiten uit in de haven van Oostende. Na een interne reorganisatie zal Nectar Cargo Handling Belgium zich heroriënteren en concentreren op de andere activiteiten waarop ze oorspronkelijk focusten. Hierin zagen we een opportuniteit om een volwaardige service in de haven aan te bieden en onze strategie om actief deel te nemen in de maritieme en logistieke keten verder uit te rollen. Alle service wordt verder gegarandeerd en alle activiteiten blijven doorlopen. Het feit dat Haven Oostende nu ook zelf stuwadoorsactiviteiten kan aanbieden, is een heel belangrijke troef voor de verdere groei van de haven.”