Haven Oostende boekte financieel recordjaar in 2021

Hoewel de Covid-pandemie de wereldeconomie en dus ook de maritieme trafiek verlamde, kijkt Haven Oostende tevreden terug op 2021. Ook al daalde de goederentrafiek met 5,7 %, toch boekte de haven op financieel vlak een recordjaar.

Vandaag vinden ca. 10.000 mensen direct of indirect werk in de Oostendse haven. In het voorbije jaar bleef de haven ondanks het virus heel het jaar 100% operationeel. Na de bouw van laatste twee windmolenparken Seastar en Mermaid, waarbij de onderdelen vanop de REBO-terminal vertrokken, bleef die zwaarlastenkaai zo goed als leeg vorig jaar, aangezien alle windmolenparken sindsdien operationeel zijn. Daardoor daalde de totale goederentrafiek met 5,7 %. Maar binnen de terugkerende trafieken zoals zand en grint, chemicaliën, ertsen o.a. binnen de circulaire verwerking in de achterhaven, pellets en attapulgiet (zeg maar kattenbakvulling) noteerde de haven een stijging van 3,1 %.

Record

In 2020 kon de haven al het boekjaar afsluiten met het beste resultaat in 15 jaar tijd. “Sterker nog dat financiële resultaat was beter dan de voorbije 14 jaar samen”, aldus CEO Dirk Declerck. “En vorig jaar werd met een nettowinst van 1,09 miljoen euro en een positieve cashflow van 3.420.953 euro dit resultaat nog iets verbeterd. En dat voor het derde jaar op rij.”

Volgende stap

Om verder te groeien keurde de Raad van Bestuur van de haven voor 2022 een investeringsplan goed van 10,5 miljoen euro, waarvan 760.000 euro in het bijzonder voor de verbetering ven veiligheid en gezondheid. “Zo zetten we het programma verder van de voorbij 3 jaar waar in het totaal voor 10.070.954 euro aan eigen middelen geïnvesteerd werd in infrastructuurwerken. Deze solide financiële basis zorgt er voor dat we, samen met onze aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu een volgende stap kunnen zetten in de uitbouw van onze zeehaven”, verduidelijkt CEO Dirk Declerck.

“Na een periode van 3 jaar waarin diverse bedrijven aangetrokken werden wat de werkgelegenheid met meer dan 400 voltijdse equivalenten deed stijgen, ligt de focus nu op het verder aantrekken van maritieme trafieken”, zegt havenschepen en voorzitter van Haven Oostende Charlotte Verkeyn.

De haven liet vorig jaar meer dan 4.500 invaarten noteren. Merendeels horend bij de diverse scheepstypes betrokken bij de bouw, uitbating en onderhoud van de offshoreparken.