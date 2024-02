Grote schaarste aan noordzeegarnalen: prijzen tot 100 euro per kilogram

Er is een grote schaarste aan noordzeegarnalen, met prijzen die richting 100 euro voor een kilogram stijgen en mogelijk lege rekken in de winkel.

Volgens Steven Timmermans, bedrijfsleider van visgroothandel Alfa Fish, wordt vandaag bijna 100 euro betaald voor een kilogram gepelde grijze garnalen. “En die prijzen gaan nog doorstijgen”, verwacht Timmermans.

Reden is de schaarste op de markt. Het seizoen voor noordzeegarnalen loopt van augustus tot december. Maar in 2023 was er heel weinig vangst. “Normaal wordt in het voorjaar diepgevroren garnaal gemengd met verse garnaal. Maar nu is er geen diepvriesstock. En dat leidt tot bevoorradingsproblemen”, aldus Timmermans. Alfa Fish uit Brecht is een groothandel die voornamelijk levert aan horecazaken en kleine retailers in het hele land. Het bedrijf behoort tot de top drie van Belgische groothandels.

Nog volgens Timmermans is het “zeer realistisch” dat er de komende maanden her en der lege rekken zullen opduiken in de supermarkten. De schaarste zou mogelijk nog tot juni aanhouden.

Bij de Belgische Rederscentrale bevestigt men de kleine aanvoer van grijze noordzeegarnalen. In 2023 lag de aanvoer 75 procent (cijfer tot eind november) lager dan in 2022, wat wel een heel goed jaar was. Maar ook in vergelijking met 2021 lag de aanvoer in 2023 tot 30 procent lager. Volgens directeur Emiel Brouckaert is niet precies duidelijk waarom minder garnalen worden bovengehaald. Vissers wijzen alvast naar grote scholen jonge wijting, die leven op garnaal.

Ook bij supermarktketen Colruyt bevestigt men dat er “grote schaarste” is in de aanvoer van grijze garnalen op dit moment, met fors stijgende aankoopprijzen tot gevolg.

De grootste aanvoerders van noordzeegarnalen voor de Belgische markt zijn overigens Nederland, Duitsland en Denemarken. Belgische vissers zijn maar goed voor een klein deel van de markt.