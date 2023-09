Gidsen loodsen je door ‘dozen’ Scheldetunnel in Zeebrugge

De constructie van de gigantische elementen voor de Scheldetunnel van de Oosterweelverbinding schiet goed op. Dat kun je zelf zien tijdens de werfbezoeken die bouwheer Lantis en aannemer TM COTU aanbieden, samen met de Brugse Gidsenbond.

Tussen het Boudewijnkanaal en de Koffieweg in de achterhaven ligt de grootste bouwput van het land: een kilometer lang, bijna 200 meter breed en 13 meter diep. Daarin worden de acht elementen voor de nieuwe Scheldetunnel van de Oosterweelverbinding gemaakt. Elk stuk is maar liefst 160 meter lang, 42 meter breed en 10 meter hoog. Tegen eind 2024 moeten de acht betonnen dozen klaar zijn om in 2025 over de zee naar Antwerpen te worden gesleept. Daar worden ze in afgezonken en verder afgewerkt, voor het eerste verkeer in 2030.

“Op de werf zijn 130 arbeiders aan de slag. Zelfs tijdens het bouwverlof werkten ze afwisselend door om het project op schema te houden. Alleen rond Kerstmis liggen we stil”, zegt projectleider Bert Claeys.

Inschrijven

“Wat we hier realiseren, is te bijzonder en te uniek om de werfhekken gesloten te houden”, zegt Jan Bauwens, projectdirecteur van TM COTU. “Vanaf september kan het grote publiek, onder leiding van professionele gidsen, op bezoek komen. Let wel, de plaatsen zijn beperkt. Vooraf inschrijven is de boodschap.”

In samenwerking met bouwheer Lantis en aannemer TM COTU hebben zes leden van de Koninklijke Gidsenbond Brugge zich in alle wetenswaardigheden van Scheldetunnel ingewerkt. Dit zestal heeft al een voorgeschiedenis met de haven: Jacques Hoornaert, Willy De Graeve, Greet Caris, Peter Ruys, Paul Vrielynck en Jean-Pierre De Smet.

Buitenkans

“Zo’n werf is een buitenkans die je slechts om de paar generaties meemaakt”, zegt Greet Caris. “Als jong Antwerps meisje mocht ik bij de inhuldiging in 1969 door de Kennedytunnel stappen. Wie had toen gedacht dat ik later in Zeebrugge van nabij de bouw van opnieuw een Scheldetunnel zou mogen meemaken?”