Europese visserijraad legt quota visvangst voor 2025 vast: meer tong, pladijs, zeeduivel, tarbot en wijting in de Noordzee, minder kabeljauw en tongschar

Op de Europese visserijraad in Brussel op 9 en 10 december bereikten de ministers een akkoord over de quota die de Europese vissers in de loop van 2025 kunnen gebruiken. De Vlaamse vissers mogen volgend jaar in de Noordzee meer tong, pladijs, zeeduivel, tarbot en wijting opvissen. De quota voor roggen blijven stabiel. Daarentegen is er minder kabeljauw en tongschar. In de westelijke wateren, een zone die bijzonder belangrijk is voor de vissers, zien we een daling van tong en pladijs. Vlaams minister van Zeevisserij Hilde Crevits dringt erop aan om in de toekomst de grote schommelingen in de wetenschappelijke adviezen aan te pakken.

“Het vastleggen van de jaarlijkse quota op de Europese visserijraad is telkens een belangrijk moment voor onze vissers. Positief is dat we tijdig akkoorden hebben kunnen sluiten met het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen. Maar het akkoord met het Verenigd Koninkrijk vormt, gezien de dalingen in vangstquota voor tong in de westelijke wateren, een grote uitdaging voor onze vissers. De huidige Europese wetgeving laat weinig flexibiliteit toe om om te gaan met grote schommelingen in de wetenschappelijke adviezen tussen de verschillende jaren. Ik heb samen met mijn Spaanse en Nederlandse collega’s bij de Europese Commissaris een stevig pleidooi gehouden voor een verbetering van de kwaliteit van die adviezen”, klinkt het bij Vlaams minister van Zeevisserij Hilde Crevits.

Stijgers in de Noordzee zijn pladijs +11%, tarbot +18%, wijting + 38% en zeeduivel +156%. Dalers zijn kabeljauw -21% en tongschar -30%. De quota voor rog blijven stabiel. Opvallend is de grote stijging van +169% voor tong.

In de Ierse zee blijft het tongquotum nagenoeg stabiel maar voor pladijs noteren we een daling van -30%. Tong daalt in het Bristolkanaal met 9,7%, in het westelijk Engels kanaal met -5% en in oostelijk deel met -18%.

Wetenschappelijke adviezen

Voor de Vlaamse visserijsector zijn de vangstmogelijkheden voor tong zeer belangrijk. Dit staat voor bijna de helft van de waardecreatie binnen onze vloot. De vangstmogelijkheden voor deze economisch belangrijke soort dalen helaas opnieuw in de westelijke wateren.

In de Noordzee daarentegen laat het wetenschappelijk advies een grote stijging van +169% toe, terwijl er vorig jaar nog een daling van 60% werd opgetekend. Dit houdt in dat onze vissers in 2025 daar 454 ton tong meer kunnen vangen. Dergelijke grote schommelingen in de wetenschappelijke adviezen bedreigen de economische stabiliteit van de Vlaamse visserijsector.

Minister Crevits heeft dan ook met aandrang gepleit om deze grote schommelingen aan te pakken bij de toekomstige herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Ze drong ook aan om in te zetten op een betere kwaliteit van de wetenschappelijke adviezen door gebruik te maken van meer en recente gegevens over de visbestanden en de vangsten.

Minder stabiliteit en financiële ruimte betekenen ook minder investeringen in innovatie en verduurzaming, terwijl de Vlaamse visserijsector hier de afgelopen jaren juist zo hard heeft op ingezet.

Akkoord met Verenigd Koninkrijk

Sinds Brexit deelt België bijna al zijn bestanden met het Verenigd Koninkrijk. Minister Crevits is daarom tevreden dat er tijdig een akkoord werd bereikt, zodat dit ook nog tijdens de Visserijraad kon omgezet worden in Europese regelgeving. Hiermee kan de Vlaamse visserijsector nu ook haar visactiviteiten plannen voor het nieuwe jaar 2025.

Dit is alvast een gunstig signaal voor toekomstige onderhandelingen want het huidige akkoord voor visserij tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk eindigt in 2026. Het is voor minister Crevits cruciaal dat de toegang tot Britse wateren ook nadien verzekerd wordt. Dit is een punt waar ze sterk op blijft hameren. Vlaanderen investeert ook sterk in de verbetering van de visserijrelatie met Noorwegen, en brengt dit onder de aandacht op het hoogste politieke niveau. Vlaanderen deelt immers enkele belangrijke soorten in de Noordzee met Noorwegen zoals kabeljauw en haring.

Tot slot gaf minister Crevits tijdens deze Raad ook toelichting aan ministers van andere lidstaten over de grote stappen die de Vlaamse visserijvloot de afgelopen jaren heeft gezet op vlak van duurzaamheid. Met de huidige technologie kunnen boomkorvaartuigen aan “precisievisserij” doen en hiermee worden de meest kwetsbare zones op doeltreffende wijze vermeden en beschermd.