Europese visserijministers leggen vangstquota voor 2025 vast, Crevits wil betere adviezen

De Europese ministers van Visserij hebben dinsdagnacht een akkoord bereikt over de vangstmogelijkheden voor 2025. De quota voor tong – belangrijk voor de Vlaamse vissers – stijgen in de Noordzee met 169 procent, maar dalen in andere gebieden. Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) grijpt de grote schommelingen in de wetenschappelijke adviezen tussen de verschillende jaren aan om te pleiten voor een verbetering van de kwaliteit van die adviezen. Volgens de Rederscentrale zijn de grote schommelingen niet werkbaar.

Het vastleggen van de vangstquota door de ministers van de 27 EU-lidstaten gebeurt elk jaar in december. Ook nu weer hadden Crevits en haar collega’s twee dagen nodig om tot een akkoord te komen. Ze werkten op basis van een voorstel van de Europese Commissie, die zelf verschillende wetenschappelijke adviezen in acht nam.

Tong

Voor de Vlaamse visserijsector zijn de vangstmogelijkheden voor tong zeer belangrijk. Die zijn goed voor bijna de helft van haar waardecreatie, stipt minister Crevits aan. Opvallend is dan ook de grote stijging van de vangstmogelijkheden voor tong in de Noordzee (met 169 procent in vergelijking met dit jaar) in 2025. Andere stijgers daar zijn pladijs (+11 procent), tarbot (+18 procent), wijting (+38 procent) en zeeduivel (+156 procent). Dalers zijn kabeljauw (-21 procent) en tongschar (-30 procent). De quota voor rog blijven stabiel.

In de Ierse Zee, waar Vlaamse vissers eveneens actief zijn, blijft het tongquotum op ongeveer hetzelfde niveau. Voor pladijs is er een daling met 30 procent. In het Bristolkanaal dalen de vangstmogelijkheden voor tong met 9,7 procent, in het Westelijk Engels Kanaal met 5 procent en in het Oostelijk Engels Kanaal met 18 procent.

“De gevoelige stijging van het tongquotum in de Noordzee voor 2025 is een correctie van die onterechte daling”, zegt de voorzitter van de Rederscentrale Geert De Groote. “Die stijging is in een gebied waar het momenteel het moeilijkst is om rendabel te vissen, terwijl op onze rendabele visgronden de quota er onterecht verder op achteruitgaan.”

Volgens de Rederscentrale zijn de grote schommelingen niet werkbaar. “De grote stijging van tong voor volgend jaar na een grote daling dit jaar, toont aan dat onwerkbare grote schommelingen vermeden kunnen worden als het wetenschappelijke advies sneller wordt opgevolgd.”

Wetenschappelijke adviezen

In de Noordzee zullen Vlaamse vissers volgend jaar 454 ton meer tong kunnen vangen, zegt Crevits. Echter, zulke grote schommelingen – dit jaar was nog sprake van een daling met 60 procent – bedreigen volgens de minister de stabiliteit van de visserijsector. Ze pleit er dan ook “met aandrang” voor om bij de herziening van het gemeenschappelijk visserijbeleid grote schommelingen in de wetenschappelijke adviezen aan te pakken. Ze wil ook kwalitatief betere adviezen door gebruik te maken van meer en van recentere gegevens over de visbestanden en de vangsten.

De Rederscentrale betreurt de onmogelijkheid om sneller gebruik te maken van wetenschappelijk advies. “We appreciëren dat minister Crevits de noodzaak heeft beklemtoond om nieuwe gegevens sneller te integreren en wetenschappelijke adviezen sneller op te volgen. Ook met de Rederscentrale kaarten we al jaren aan dat hervormingen nodig zijn in het visserijbeheer, zodat grote schommelingen vermeden kunnen worden en het voor de vissers mogelijk wordt om een langetermijnplanning voor een duurzame visserij op te maken”, aldus nog Geert De Groote.