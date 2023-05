Emmanuel Van Damme verlaat topfunctie Wallenius Wilhelmsen: “Klaar voor volgende uitdaging”

Bij de internationale groep Wallenius Wilhelmsen verlaat Emmanuel Van Damme zijn functie van general manager terminal Zeebrugge: “Na bijna vier jaar is het tijd voor een nieuw professioneel hoofdstuk.” De verandering gebeurt naar aanleiding van een wereldwijde herschikking van de activiteiten die de Noors-Zweedse multinational later toegelicht zal worden. Ondertussen neemt Sam De Spiegelaere ad interim de leiding over als werkgever van meer dan zeshonderd mensen.

Wat vorige week als een gerucht achter de schermen liep, wordt nu bevestigd door Emmanuel Van Damme zelf. “Na bijna vier jaar als general manager bij Wallenius Wilhelmsen Zeebrugge is de tijd gekomen om naar een volgende professionele uitdaging over te stappen. In overleg met het bedrijf zullen we snel meer duiding bij deze verandering geven. Ik ben alvast dankbaar voor de succesvolle samenwerking met alle collega’s en zakenpartners.”

Over het hoe en waarom kan de immer diplomatische Bruggeling nog niet meer vertellen. Veel havenmensen hopen dat hij in een andere nuttige functie kan stappen. Want Van Damme is in de havengemeenschap een graag geziene figuur en wekte bewondering voor menselijke aanpak en zijn engagement voor duurzaamheid en nieuwe technologie.

Grote speler

Wallenius Wilhelmsen is een grote speler in het segment van roll-on/roll-off vrachtschepen. De Noors-Zweedse groep – een samenwerking van de scheepvaartfamilies Wallenius en Wilhelmsen – heeft 9.000 medewerkers. De eigen vloot van een 125-tal schepen vervoert tussen alle continenten auto’s, zware machines en alle stukgoed dat op wielen aan boord gereden kan worden. Daarnaast worden op de terminals met technische ateliers wereldwijd ook ladingen van andere rederijen behandeld.

Van alle vestigingen is Zeebrugge de allergrootste vestiging. De Canada Terminal langs de Alfred Ronsestraat (50 ha) en de Orcelle Terminal in ontwikkeling langs de Koffieweg (49 ha) vormen een levendige stad op zich. Er werken meer dan 600 mensen, zowel eigen bedienden en technici als havenarbeiders op een vaste timetable.

Havenbestuur

In tegenstelling tot lokale familiebedrijven, is het in zulke multinationale groepen het niet ongewoon dat managers snel en onverwacht gewisseld worden. Emmanuel Van Damme werd in september 2019 general manager terminal Zeebrugge. Hij was toen de opvolger van Hendrik Sohier, de huidige algemeen manager van de vereniging van private havenondernemingen in Zeebrugge Apzi.

Van 2012 tot 2019 werkte Van Damme op de handelsdienst van het toenmalige havenbestuur MBZ. In 2017 volgde hij er Vincent de Saedeleer op als chief commercial officer tot begin 2019 ceo Joachim Coens zelf de algemene commerciële leiding onder zijn hoede nam.

De volgende twee jaar legde Van Damme zich toe op business development en relaties met de shortsea-operatoren. Hij is van opleiding jurist (KU Leuven en Erasmusprogramma aan de Universiteit van Madrid), aangevuld met een postgraduaat financial accounting & controlling (Europese Hogeschool Brussel). Hij was eerder aan de slag bij Ernst & Young (2000-2004) en Jet Air-TUI (2004-2012).

Volgens een betrouwbare bron besliste het hoofdbestuur in Oslo over een wereldwijde strategische herschikking van de activiteiten. Doorheen de hele organisatie worden bepaalde takken samengevoegd en daarmee sneuvelen dubbele leidinggevende functies. In afwachting van verdere stappen wordt het algemeen management van Wallenius Wilhelmsen Zeebrugge ad interim waargenomen door Sam De Spiegelaere. Deze Bruggeling heeft twaalf jaar ervaring bij Wallenius Wilhelmsen en is er senior manager business services EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika).