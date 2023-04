Bruggeling Joris Thys is vijf jaar algemeen directeur in Cotonou: “Trots op professionalisering van nationale haven van Benin”

Op basis van zijn brede ervaring in onder meer Zeebrugge, werd Joris Thys vijf jaar geleden algemeen directeur van de haven van Cotonou in Benin (West-Afrika). “De regering koos Port of Antwerp-Bruges als partner om de nationale haven op een professionele leest te schoeien. Sindsdien staat de organisatie op poten, zijn de activiteiten in volle ontwikkeling en groeide er heel veel kennis en expertise.”

Thys kreeg onlangs bezoek van ‘zijn’ burgemeester. “Dirk De fauw is voorzitter van de afdeling Port of Antwerp-Bruges International. Die helpt andere havens te ontwikkelen en staat wereldwijd hoog aangeschreven voor haar opleidingen in Antwerpen. De burgemeester ontmoette hier onze directeurs, ging mee op de sleepboten en zag hoe de regering van Benin ons werk waardeert.”

Joris Thys (65) werd geboren in Veurne en volgde aan het VTI Brugge industriële wetenschappen. Hij werd aan de UGent landbouwingenieur, gespecialiseerd in landbouweconomie en sociologie van ontwikkelingslanden. Daarna volgde een jaar sociologie van de niet-westerse landen aan de Universiteit Leiden (Nederland). Van 1983 tot 1987 was hij aan de Universiteit Antwerpen assistent in het domein landschapsparken en rurale economie.

Terminals Zeebrugge

Begin 1987 belandde hij in de havenwereld. “Ik werd terminalmanager bij Seaport Terminals in Antwerpen. Vanaf 1991 werkte ik in Zeebrugge: eerst drie jaar als terminalmanager van CAST, een containerterminal in de achterhaven, en van 1995 tot eind 1999 als director operations van Flanders Container Terminal, aan de westzijde van de oude havengeul.”

Na de millenniumwissel trok hij wereld in. “Ik werd door Seaport Terminals ingezet voor internationale projecten, vooral in Zuid-Amerika. In 2012 begon ik bij TIL, de containerterminalpoot van Mediterranean Shipping Company (MSC). Ik was projectdirecteur bij de bouw van een terminal in Lomé, in het West-Afrikaanse Togo. Vanaf 2015 leidde ik voor APM Terminals de bouw van een terminal in Moín, in het Midden-Amerikaanse Costa Rica.”

Klein land

In juli 2018 werd Thys benaderd door het havenbestuur van Antwerpen.

“De regering van Benin zocht een internationale partner om de haven van Cotonou uit te bouwen en rendabel te maken. Ik werd aangesteld om als algemeen directeur met een internationaal team de havenactiviteiten te ontwikkelen en lokaal kennis en expertise op te bouwen. Benin is net als België een klein land, met een grote buur Nigeria (217 miljoen inwoners) en ook Niger, Burkina Faso en Mali. De haven van Cotonou verzet jaarlijks 12 miljoen ton – een vierde van Zeebrugge – en telt jaarlijks 1.100 scheepsaanlopen. De activiteiten zijn goed voor 80% van de douane-inkomsten, en de sector voor 40% van het bruto binnenlands product.”

“Voor de 7.000 haven- arbeiders ontwikkelden we een goed sociaal statuut”

“Op vraag van de regering maakten we komaf met een bureaucratische, politiek georiënteerde manier van besturen. Na vijf jaar zijn we over de helft van het negenjarig contract, en de resultaten zijn zeer goed. Cotonou is een Afrikaanse referentie geworden en heeft als klanten de grootste containerrederijen; er passeren ook stukgoed, bulk en roro, met bijvoorbeeld jaarlijks 150 schepen van Grimaldi met tweedehandswagens. 80% is import en transit. De 20% export bestaat uit basisproducten zoals katoen, hout en cashewnoten.”

“We ontwikkelen een logistieke zone van 55 hectare en binnenkort starten er werken om grotere schepen te kunnen ontvangen. We investeren ook in opleiding, digitalisering, waterkwaliteit, milieuzorg en hernieuwbare energie. Voor de 7.000 havenarbeiders ontwikkelden we een goed sociaal statuut, binnen een nieuwe werkgeverscentrale, zoals in Zeebrugge Cewez.”

Brugge en Brazilië

Cotonou is Thys’ laatste grote opdracht: “Nu ik pensioengerechtigd ben, zal ik tegen september het dagelijks beleid aan een opvolger doorgeven. Vijf jaar geleden trouwde ik met een Braziliaanse, en we gaan onze tijd verdelen tussen Brugge en Brazilië. Ik heb een huis in Assebroek, en Zuid-Amerika heeft me altijd gepassioneerd.”