Bedrijvenvereniging APZI viert 50-jarig bestaan in casino van Knokke

Met een galafeest in het Casino van Knokke vierde de Zeebrugse havengemeenschap het 50-jarig bestaan van APZI. De vereniging van 160 private bedrijven in de haven – voluit Association Port of Zeebrugge Interests – trekt sinds 1973 mee aan groei en bloei van de haven. “Sinds de havenfusie met Antwerpen vorig jaar vertolken wij nog meer de rol om voor Zeebrugge op te komen.”

Vrijdag 5 mei liep het Casino van Knokke vol met 560 gasten die bij het reilen en zeilen van de haven betrokken zijn. Tijdens de gala-avond werd teruggeblikt op de rol die de koepelorganisatie van de private havenondernemingen in Zeebrugge sinds 1973 speelt. De vereniging kreeg van meet af aan de internationaal klinkende naam APZI, wat staat voor Association Port of Zeebrugge Interests. Vandaag zijn er 160 bedrijven aangesloten uit alle soorten havenactiviteiten: goederenbehandelaars, rederijen, scheepsagenturen, expediteurs, transporteurs over de weg, spoor en binnenvaart, en diverse bedrijven uit handel, industrie en diensten. APZI telt drie personeelsleden en werkt voor belangenbehartiging en opleiding nauw samen met Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. Dat gebeurt onder de alliantie Apzi-Voka.

Enorme groei

“Onze succesformule is een community die zich inzet voor de gemeenschappelijke belangen, namelijk het laten groeien van de haven. De enorme ontwikkeling van de haven in de laatste 50 jaar viel niet toevallig samen met de oprichting en werking van APZI”, vertelt voorzitter Marc Adriansens. “Eén van de speerpunten was het internationaal promoten van Zeebrugge in samenwerking met het toenmalige havenbestuur MBZ. Samen organiseerden we niet minder dan 109 Port Days, overal in Europa maar vooral in het Verenigd Koninkrijk. We voeren ook binnenlandse promotie en organiseren lokale activiteiten voor het ondersteunen van de havenontwikkeling.”

Veel van de werking en activiteiten van toen zet APZI vandaag met verschillende partners nog steeds verder. Zo zijn er de havengerichte cursussen van Apzi-Voka, een actieve bijdrage aan de opstart van De Havenschool (VTI Zeebrugge) en medewerking aan de promotiecampagne rond havenjobs die door Port of Antwerp-Bruges getrokken wordt. APZI organiseert daarnaast nog steeds onder andere lunchbijeenkomsten en netwerkevenementen zoals de nieuwjaars- en lentereceptie. Vier sleutelfiguren die tot het succes van APZI bijdroegen, werden gelauwerd. Adriansens reikte een APZI-award uit aan oud-voorzitters Marc Dubois (1989-1998) en Erna Vienne (1998-2014). Ook twee oud secretaris-generaals Gilbert Duchêne (1991-1993) en Guy Depauw (1993-2018) werden gehuldigd.

Stem in fusiehaven

Nu Zeebrugge internationaal op de kaart staat en de positie door de fusie met Antwerpen nog versterkte, veranderde ook de focus van de werking van APZI. “We delen met Port of Antwerp-Bruges de ambitie om de haven verder te laten groeien. APZI blijft het klankbord en de spreekbuis van de private havenbedrijven in Zeebrugge. Wij voelen goed aan wat er in Zeebrugge leeft en kunnen dit bij Port of Antwerp-Bruges aankaarten. In omgekeerde richting fungeren wij voor het havenbestuur als tussenpersoon met de Zeebrugse havengemeenschap”, verduidelijkte Adriansens.

In het kader van de verstandhouding met Port of Antwerp-Bruges werd op de gala-avond de Sustainable Port Award uitgereikt. Voor die bekroning van een duurzaam initiatief in het havengebied van Port of Antwerp-Bruges waren er vier finalisten. Vanuit Zeebrugge waren het windturbinepark van ICO en het vergroenen van de sleepvloot van Boluda genomineerd. De prijs ging echter naar het Antwerpse bedrijf Victrol, dat schepen ontwikkelt om afgevangen CO2 tussen het hinterland en West-Europese zeehavens te vervoeren.