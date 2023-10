Bedrijven en havenbestuur willen haven verder uitbreiden in zee

Na de bedrijvenvereniging Apzi-Voka is nu ook Port of Antwerp-Bruges voorstander om de haven van Zeebrugge verder in zee uit te breiden. Op een gezamenlijke thema-avond over beveiliging tegen de zeespiegelstijging, sloot ook Oostende zich bij deze boodschap aan.

Voor het derde jaar op rij hielden Apzi-Voka (de vereniging van private bedrijven in Zeebrugge) en Oostendse Havengemeenschap een SEAposium. De uitgenodigde hoofdspreker was Alexander D’Hooghe. Hij is de coördinator van Kustvisie, het project van de Vlaamse overheid om de kustregio te wapenen tegen een zeespiegelstijging met 1, 2 of 3 meter tegen 2100.

Tijd dringt

“De terreinen en kaaien moeten niet meteen allemaal verhoogd worden. Dat kan gerust gebeuren in ‘schillen’ naargelang de stapsgewijze verhoging van de zeespiegel. De toekomst lijkt nog ver maar er valt geen tijd te verliezen, wegens de ongelofelijke traagheid om in dit land projecten te realiseren. Zo is de eerste beslissing over de Oosterweelverbinding straks 30 jaar oud en wordt de nieuwe sluis in Zeebrugge een traject van bijna 40 jaar. Daarom moet er al in de eerste zes jaar beslist worden over de meest dringende ingrepen tegen 2050 in Oostende.”

Eiland aanleggen

Voor de havens moeten we verschillende toekomstbeelden afwegen, zegt D’Hooghe. “Een stormvloedkering of een beschermende sluis heeft een grote impact op de scheepvaart. Het is bijvoorbeeld wenselijk dat de voorhaven van Zeebrugge voor het snelle ferryverkeer een open toegang naar zee behoudt.”

Apzi-Voka lanceerde eerder het idee om de beveiligingswerken tegen de zeespiegelstijging te koppelen aan een verdere zeewaartse uitbreiding van Zeebrugge. Op het SEAposium sloot voor het eerst ook Port of Antwerp-Bruges zich daarbij aan. “Verdere uitbreiding past in onze plannen. Met futureproof investeringen in de voorhaven kunnen we tegelijk het achterland helpen beschermen. Wij onderzoeken momenteel zelfs al de aanleg van een eiland als extra ruimte voor nieuwe energietrafieken zoals waterstof”, zegt Rob Smeets, COO van het havenbestuur. Ook het havenbestuur en de ondernemers van Oostende zijn voorstanders van zeewaartse uitbreiding.