Antwerpse WeBarge koopt rederij PortConnect

Het Antwerpse binnenvaartbedrijf WeBarge wordt de nieuwe eigenaar van de Zeebrugse rederij PortConnect. Er is een overeenkomst voor het overnemen van de aandelen van Port of Antwerp-Bruges (59 procent) en Group De Cloedt (41 procent). Port of Antwerp-Bruges blijft in de raad van bestuur het containervervoer tussen Zeebrugge en Antwerpen garanderen.

In mei zette Port of Antwerp-Bruges zijn 59 procent aandelen in PortConnect te koop. Tientallen jaren ondersteunde het havenbestuur MBZ met zijn bargerederij PortConnect de hinterlandtrafieken voor scheepvaartklanten. Na de fusie met Antwerpen in april 2022 werd die functie herbekeken, niet in het minst omdat de rendabiliteit van PortConnect kreunde onder druk van de teruggevallen containervolumes in Zeebrugge. De fusiehaven vond dat de exploitatie beter kon worden overgedragen aan een private partner “die nieuwe trafieken kan aanbrengen.”

Voor havengebruikers in Zeebrugge was het belangrijk dat de nieuwe investeerder in PortConnect de continuïteit van de verbinding met Antwerpen zou garanderen. Hiervoor kwam bijvoorbeeld havenspecialist Andries Neirynck (Groen) meermaals tussen in de gemeenteraad: “De estuaire vaart is het meest milieuvriendelijke alternatief voor wegtransport en biedt tegelijk kansen om werkgelegenheid in Zeebrugge te behouden.”

Begin december kwam het tot een princiepsovereenkomst met WeBarge, een gezamenlijk bedrijf van de Antwerpse groepen Van Moer Logistics en Manuport Logistics. WeBarge neemt de 59 procent aandelen van Port of Antwerp-Bruges over en verrassend ook de 41procent van Group De Cloedt. Deze maritieme groep van Oostendse oorsprong blijft wel aanwezig want ze mag in het aandeelhouderschap van WeBarge stappen.

Nieuw schip

Port of Antwerp-Bruges behoudt wel een zitje in de raad van bestuur van PortConnect: “Onder meer om de interconnectiviteit tussen Zeebrugge en Antwerpen te blijven waarborgen.” Het is nog niet bekend welke rol de medewerkers van PortConnect zullen vervullen. De praktische uitvoering van de deal wordt in de komende weken afgerond.

WeBarge nam alvast deze week in een gloednieuw estuair schip ‘Seaford’ in gebruik. Dit 135 meter lange vaartuig van 600 teu (containereenheden) zal ingezet worden voor containervervoer tussen Zeebrugge, Antwerpen en Rotterdam. Daarmee heeft WeBarge nu 13 schepen. (RJ)