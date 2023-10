Aangekondigde nieuwe dienst Schotland komt er mogelijk niet

De voor 2023 aangekondigde veerdienst tussen Zeebrugge en Rosyth in Schotland dreigt naar Duinkerke te verhuizen. De Schotten spreken nu met de Noord-Franse haven omdat ze in Zeebrugge geen terminal toegewezen krijgen.

In juni vorig jaar engageerden het Schotse bedrijf Ptarmigan Shipping en de Deense operator DFDS zich om in 2023 te starten met een veerdienst tussen Rosyth (nabij Edinburgh) en Zeebrugge. Deze roroservice zou beginnen met goederen en – indien succesvol – later uitbreiden met passagiers. Dit akkoord kwam tot stand na lange onderhandelingen waarbij Port of Antwerp-Bruges, het stadsbestuur van Brugge en zelfs Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) betrokken waren.

Aan de Britse krant The Courrier vertelde ondernemer Derek Sloan van Ptarmigan Shipping dat de focus nu van Zeebrugge naar Duinkerke verlegd is. Volgens hem verkreeg zijn team in Zeebrugge geen toezegging van de nodige aanlegplaats en terminal. In de Noord-Franse haven Duinkerke is DFDS al sterk actief met gemengde diensten voor rorovracht en passagiers naar Dover en de Ierse haven Rosslare.

“Er wordt nu intens gesproken met de havens van Duinkerke en Rosyth en de Schotse deelstaatregering. We spannen ons samen in voor het ontwikkelen van een directe veerdienst tussen Schotland en het Europese vasteland. Onder de naam ‘Project Brave’ maken we een plan dat beantwoordt aan de grote nood voor zowel vracht als passagiers”, zegt Sloan.

Symbooldossier

Nochtans is DFDS in Zeebrugge zeer sterk aanwezig met vrachtdiensten naar onder meer het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië. De rederij nam tot in 2018 ook passagiers mee naar Rosyth maar die lijn werd na een brand in de machinekamer niet meer heropgestart wegens niet meer rendabel.

Dit is een belangrijk symbooldossier. Want sinds het stopzetten van Zeebrugge-Hull door P&O Ferries eind 2020 heeft België geen passagierslijn meer het Verenigd Koninkrijk. De aanvoer van Britse toeristen is sindsdien overgenomen door de talrijke korte cruises.