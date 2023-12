28 nieuwe opslagtanks voor REBO terminal in Haven Oostende

Het Harelbeekse bedrijf Geldof is op de REBO terminal, de zwaarlastterminal in Haven Oostende, gestart met de opbouw van 28 opslagtanks. Dit voor circa 10 maanden. Volgend jaar zullen deze opslagtanks met een ponton versleept worden naar de tankterminal LBC Antwerp. Dit verzekert minimale interruptie in deze (petro) chemische terminal te Antwerpen.

De 28 opslagtanks wegen tussen de 55 en 75 ton en zijn 30 meter hoog. 16 opslagtanks hebben een volume van 3 400 m³ elk en 12 hebben een volume van 2 400 m³. De opslagtanks zullen volledig opgebouwd worden op de REBO terminal. De zwaarlastterminal heeft een draagvermogen van 20 t/m² waardoor alles wat groot en zwaar is, kan behandeld worden op de REBO zwaarlastterminal.

Dit nieuwe project past perfect binnen de strategie van Haven Oostende om actief deel te nemen aan de logistieke en maritieme keten. Ook de heroriëntatie van de REBO terminal als pure offshore windterminal naar een polyvalente zwaarlastterminal wordt hiermee andermaal bevestigd.