Google-baas Thierry Geerts op bezoek in Roeselare tijdens lancering Smart City Community

Op dinsdag 8 november organiseerde Stad Roeselare een netwerkavond voor ondernemers uit de Rodenbachstad. 200 aanwezigen kwamen samen in RADar in AZ Delta en luisterden onder andere naar een lezing en een panelgesprek van de ceo van Google België Thierry Geerts.

Voor de lezing bezocht Thierry Geerts, topman van Google, ook twee Roeselaarse bedrijven die pionieren met digitale technologie. Quicksand is een marktspeler in micro-elektronica. De tweede halte was in Nanopixel, een internationaal bedrijf gespecialiseerd in 3D-visualisaties. Tijdens de bezoeken werden kansen besproken die technologie biedt voor bedrijven.

Smart City Community

Stad Roeselare is overtuigd dat slimme technologie en data inzetten het leven van mensen verbetert. Daarom werd op de netwerkavond ook een nieuw initiatief gelanceerd: de Smart City Community van Roeselare. Met de Smart City Community komt een netwerk uit verschillende sectoren samen om te kijken naar nieuwe trends, digitale kansen te onderzoeken en gemeenschappelijke uitdagingen vanuit verschillende hoeken te bekijken. “Het doel is om kennis te delen met als gevolg nieuwe inzichten over technologie te bekomen die zorgen voor betere resultaten binnen een bedrijf. Met Stad Roeselare willen we graag de drijvende kracht zijn om mensen uit verschillende sectoren samen te brengen.”

(LVC)