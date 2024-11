Forrez Banden groeide in 60 jaar uit tot grote speler in bandensector: “Wij maken ons klaar voor de toekomst”

In 1964 werd Forrez Banden opgericht in Zillebeke. Zestig jaar later is Forrez een grote speler geworden met 17 filialen en een totaalaanbod op vlak van banden en velgen.

Forrez Banden werd opgericht in november 1964. Lucien Forrez (†2008) startte samen met zijn echtgenote Maria Decuypere (†2020) met het monteren van banden in een garage achter hun woonhuis. “Gelegen in een agrarisch gebied, lag de keuze voor specialisatie in landbouwbanden voor de hand”, schetst Christine Forrez. Zij is de dochter van Lucien en Maria en bestuurt de zaak nu samen met haar echtgenoot Geert Mertens. “Naast banden specialiseerde de firma zich ook steeds meer in het uitvoeren van herstellingen van stalen velgen. Toen werd de basis gelegd voor een eigen velgenconstructie. Overnames volgden elkaar snel op en intussen telt Forrez Banden 17 eigen filialen, verspreid over vooral het westen, het oosten en het zuiden van België. In Nederland werd ‘De Hoeve, banden en wielen’ overgenomen, die later ‘Forrez Nederland’ werd. In 2002 werd een eigen velgenconstructie in Ieper opgestart. Onze groothandel in vrachtwagen-, landbouw- en industriebanden werd een gevestigde waarde in eigen land en de ons omringende landen.”

“Het eindejaarscadeau voor ons personeel wordt dit jaar iets speciaal”

Zo’n 15 jaar geleden werd een nieuw distributiecentrum in Ieper in gebruik genomen. “In 2020 werd een tweede gloednieuw distributiecentrum gezet om de groothandel met vooral export op de Benelux en Frankrijk te versterken. Vorig jaar werd de velgenconstructie verder geautomatiseerd.”

Onafhankelijk

“Gezien onze grootte hebben wij ervoor gekozen om met de 17 filialen onze eigen koers te varen als ‘onafhankelijke’ bandenhandelaar en dit onder eigen vlag”, vervolgt Christine. “Dat staat ons toe een transparant beleid te voeren en zelf de vruchten te plukken van ons harde werk. In onze sector zijn we uniek met onze formule van one-stop-shop waarbij we aan elke vraag van onze klant kunnen voldoen ongeacht over welk voertuig het gaat en ongeacht hoe complex de vraag is. Met onze drie divisies – de bandencentrales voor car, truck, landbouw en industrie, de groothandel in banden en velgen én de velgenconstructie – nemen we alle bandenactiviteiten voor onze rekening. Deze wisselwerking zorgt voor een grondige expertise en een totaalaanbod.”

Transformatie

Geert Mertens maakt al 30 jaar deel uit van de firma. “Mijn schoonvader trok meerdere jaren aan mijn mouw. Ik ben van opleiding bio-ingenieur en bedrijfskundig ingenieur en werkte voordien voor de multinational Monsanto. In 1994 ben ik dan op Luciens vraag ingegaan. Mijn doel was om Forrez sterk te laten groeien. Na anderhalf jaar werd ik bestuurder en Lucien kon naar eigen zeggen met een gerust hart met pensioen. Ondertussen sta ik dertig jaar aan het roer en heeft ons bedrijf een sterke transformatie ondergaan.”

Christine, die een achtergrond heeft in de toegepaste economische wetenschappen, heeft lang het onderwijs gecombineerd met het bedrijfsleven. “Dankzij de banken hebben we beetje bij beetje alle aandelen opgekocht met als doel ons beleid te kunnen professionaliseren. Een zware dobber, want alles verliep na grondige studie en volgens professionele economische waardebepalingen. Op één generatie tijd betaalden we twee keer de helft van de waarde van het bedrijf, wie kan ons dat navertellen?” Nu mag Forrez 60 kaarsjes uitblazen, goed voor een diamanten jubileum. “Dit jubileum vieren we op het komende personeelsfeest. Het eindejaarscadeau dat we jaarlijks geven aan onze personeelsleden wordt deze keer een specialleke.”

Expansieplannen

Geert en Christine kijken graag naar de toekomst. “We bereiden ons voor op de uitdagingen die om de hoek loeren. Zonnepanelen op onze daken, een windmolen op ons terrein, elektrificatie van voertuigen en laadpalen… Bij Forrez zit duurzaamheid in de genen. We zijn een stabiel bedrijf dat groei blijft nastreven. Voor de nabije toekomst koesteren wij nog heel wat expansieplannen en daarom zijn we op zoek naar een operationele en/of financiële partner. We zijn ook steeds op zoek naar gemotiveerde sollicitanten. Wie gedreven is en een passie heeft voor onze sector is van harte welkom! Wij zien alvast de toekomst met veel enthousiasme tegemoet.”

Banden Forrez vind je in de Sint-Krispijnstraat 2 in Ieper. Meer info: forrez.com, 057 22 90 70 of info@forrez.com.