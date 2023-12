Footstep, het grootste bedrijf van Brugge, wordt ODAS vanaf 1 januari 2024. Footstep telt 600 medewerkers en biedt vanop zijn site in Dreef Ter Panne werk op maat aan mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.

Het bedrijf zag het daglicht in 1966 onder de naam ‘Brugse Beschutte Werkplaats’. Later werd het Arcotec. In 2010 gingen Arcotec en de sociale werkplaats Loca Labora actief samenwerken en vanaf 2015 gingen beide bedrijven verder onder de naam Footstep.

Durf

“Deze naam dekt echter niet langer ons verhaal”, stelt algemeen directeur Guy Vanhoutte. “Ons bedrijf is ondernemend, duurzaam, ambitieus en sociaal. We hebben een breed gamma aan activiteiten en we zijn creatief in het vinden van nieuwe markten. Onze medewerkers groeien mee, ze gaan steeds de uitdaging aan om nieuwe zaken onder de knie te krijgen.

“Onze nieuwe naam ‘ODAS’ past hier perfect bij. Het is de verbastering van het Franse “audace” en betekent ‘durf of lef’. Deze naam straalt uit waarvoor we staan: samen met onze partners en medewerkers gaan we nieuwe uitdagingen aan en maken we dagelijks het verschil.”

Foodboxen

Werknemer David Santos getuigt: “Ik startte in 2014 als afwasser in de Kinderboerderij. Daarna leerde ik snacks maken in de keuken. Toen restaurants in coronatijden foodboxen lanceerden, klopten ze bij ons aan om de maaltijden te maken en de foodboxen te vullen.”

“We ontdekten dat de vraag bij restaurants om maaltijden voor te bereiden of volledig zelf te maken groot is. Ik groeide door en doe nu het transport naar de diverse locaties in Gent, aan de kust en in Brugge met de koelwagen. Ik mocht zelf aan het stuur zitten en dat heeft me een boost gegeven. Ik kom bij elke klant aan met een smile. Corona heeft ons hard getroffen maar met nieuwe ideeën en ambitie hebben we er ook veel van geleerd.”

Duurzaam

In 2019 startte Footstep met het afvullen van drank in flessen en blikken. Een van de belangrijke partners van het eerste uur in dit verhaal is ‘Gimber’. Zij brengen een biologisch alternatief voor aperitief op de markt en werken samen met ODAS om de flessen te vullen.

Tim Kamanayo, CEO van Gimber vertelt: “Wij bij Gimber geloven in een duurzame aanpak van onze productieketen, een die zowel de planeet als de mensen respecteert. ODAS is voor ons een innovatiepartner die meegroeit volgens onze noden. We kunnen op hen rekenen voor een flexibele en kwaliteitsvolle verwerking van onze producten.”

Uitbreiding

ODAS is ook nog actief in het produceren van metaaldraadartikelen en verpakken van goederen, het leveren van diensten (groen, poetsen, schilderen), het organiseren van feesten en bedrijfsevenementen op eigen locaties, het pellen van garnalen, het kweken van biokruiden en het werken bij andere bedrijven met een groep medewerkers.

Binnenkort heeft ODAS een extra locatie: er wordt duchtig gebouwd in de Pathoekeweg 11G. De afdelingen voor het produceren van metaaldraadartikelen, montage en verpakken van non-food verhuizen in het voorjaar 2024. De extra productieruimte biedt opnieuw een kans om verder te ondernemen.