Flowerpower, oldtimers, kunst en muziek kleuren Batjes in Zedelgem

Op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 augustus worden de jaarlijkse Batjes in Zedelgem georganiseerd. Het thema is flowerpower en het Batjescomité pakt op zondag voor het eerst uit met een kunst- en ambachtenmarkt, in combinatie met een oldtimerexpo.

Het hele Batjesweekend kunnen bezoekers genieten van optredens, terrasjes, een braderie, de Piconbar van volleybalclub Packo, het streekbierencafé met springkastelen op de speelplaats van de school door het oudercomité, de traditionele batjesloop, de avondmarkt, en nog zoveel meer.

Optredens

Het feestweekend start op vrijdag 11 augustus met het Vlaams kampioenschap wielrennen, georganiseerd door het OWVF.

Het Batjescomité organiseert zowel op vrijdag, zaterdag als zondag optredens op het Schoolplein. Op vrijdag geven Edje Ska en de Pilchards er een lap op.

Kunst- en ambachtenmarkt

Op zaterdag staat de West-Vlaamse topper Preuteleute geprogrammeerd. Op zondag sluit coverband Good Company het Batjesweekend af. Na ieder optreden volgen telkens een of meerdere deejaysessies.

Nieuw dit jaar is een kunst- en ambachtenmarkt, in combinatie met een oldtimertentoonstelling op zondag.